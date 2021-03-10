Гид потребителя: зачем нужна защита двигателя автомобилю

Защита двигателя – это специальная пластина, которую устанавливают сразу после приобретения автомобиля. Современные производители не изготовляют новые модели с данным компонентом, поэтому о безопасности машины приходиться заботиться владельцу.

Осуществляя движение на большой скорости, без защитной пластины есть большая вероятность пробить картер, — отмечают эксперты компании «Кольчуга». Поэтому, лучше не рисковать и сразу приобретать необходимые компоненты для машины.

Зачем нужна защита картера

Всем известно о том, что двигатель – это самая ценная деталь в автомобиле. Именно поэтому, его повреждение обязательно может привести к дорогостоящему ремонту. Защита поддона поможет решить данную проблему. С установленной пластиной не нужно будет переживать за важные детали автомобиля даже во время поездки по бездорожью.

Среди других функций, которые выполняет защита картера, выделяют:

Автомобиль будет в безопасности даже не пребывая в пути, так если злоумышленники захотят перерезать аккумуляторный провод, чтобы попасть во внутрь автомобиля, то у них ничего не получиться.

Полную закрытость двигателя, что предотвращает попадания пыли, воды, грязи, камней, льда и многого другого.

Больше не нужно будет волноваться за двигатель, он всегда будет находиться под защитой.

Виды защиты

Как правило, отечественные производители первого эшелона, предлагают два вида стальных защитных пластин, а именно:

Standart. Это один из популярных видов стальных пластин. Данный тип покрывают краской полимерного типа.

ZiPoFlex. Это усовершенствованный стандартный вид пластины с дополнительным цинковым покрытием. Данный компонент позволяет обеспечить долгие годы службы детали без коррозии.

В процессе производства используют только сталь высокой прочности. Данная форма обеспечивает длительный срок службы пластины и полную защиту внутренних элементов машины.

На какие марки авто приобретают стальные пластины

Защитный лист создается с учетом двигателя, модели и бренда автомобиля. Процесс монтажа детали достаточно простой и справиться с ним может автовладелец без определенных навыков.

Среди брендов автомобилей, которые нуждаются в защите двигателя можно выделить: Mitsubishi, Skoda, Volkswagen, Hyundai, Ford, Bentley, Opel, Tesla, Nissan, BMW, Audi, Iveco, Volvo и многие другие.

Модели автомобилей

Достаточно часто автовладельцы ищут стальные пластины для следующих моделей автомобилей:

Ford Focus 3;

Volkswagen Passat B7;

Nissan Rogue T32 USA;

Ford Fiesta 7;

Fiat 500;

Mazda 2 (2-ое поколение);

Ford Fusion USA;

Mitsubishi Outlander 3 рестайлинг;

Skoda Fabia 2;

Hyundai Sonata 7 LF;

Renault Megane 3;

BMW 3 E90 E91 E92;

Volkswagen Tiguan 1;

Skoda Octavia A4;

Volkswagen Jetta 6;

Volkswagen Passat B8.

Процесс установки защиты картера

Как отмечают специалисты компании, монтаж защитной пластины владелец автомобиля может производить самостоятельно или с помощью специалистов. В любом из случаев этапы установки зависят от модели и типа двигателя машины. В основном производят следующие действия:

Необходимо снять штатный пыльник. Прикрепить кронштейн к балке радиатора болтами. На балке переднего моста открутить два болта крепления поперечной трубы и снять ее. Устанавливается задняя часть защиты и закрепляется штатными болтами. Переднюю часть панели прикрепляют болтами. Точки крепления затягивают.

Почему стоит обратиться к специалистам

Защита картера – это важный элемент, который выбирается в зависимости от бренда и модели автомобиля. Только в таком случае он идеально подойдет, сможет защищать картер, и не будет препятствовать автомобилю, выполнять все функции.

Стальные защитные листы с дополнительным цинковым покрытием, прослужат долгие годы, защищая двигатель автомобиля. Фото: kolchuga.net.ua