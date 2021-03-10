Гид потребителя: зачем нужна защита двигателя автомобилю
Защита двигателя – это специальная пластина, которую устанавливают сразу после приобретения автомобиля. Современные производители не изготовляют новые модели с данным компонентом, поэтому о безопасности машины приходиться заботиться владельцу.
Осуществляя движение на большой скорости, без защитной пластины есть большая вероятность пробить картер, — отмечают эксперты компании «Кольчуга». Поэтому, лучше не рисковать и сразу приобретать необходимые компоненты для машины.
Зачем нужна защита картера
Всем известно о том, что двигатель – это самая ценная деталь в автомобиле. Именно поэтому, его повреждение обязательно может привести к дорогостоящему ремонту. Защита поддона поможет решить данную проблему. С установленной пластиной не нужно будет переживать за важные детали автомобиля даже во время поездки по бездорожью.
Среди других функций, которые выполняет защита картера, выделяют:
- Автомобиль будет в безопасности даже не пребывая в пути, так если злоумышленники захотят перерезать аккумуляторный провод, чтобы попасть во внутрь автомобиля, то у них ничего не получиться.
- Полную закрытость двигателя, что предотвращает попадания пыли, воды, грязи, камней, льда и многого другого.
Больше не нужно будет волноваться за двигатель, он всегда будет находиться под защитой.
Виды защиты
Как правило, отечественные производители первого эшелона, предлагают два вида стальных защитных пластин, а именно:
- Standart. Это один из популярных видов стальных пластин. Данный тип покрывают краской полимерного типа.
- ZiPoFlex. Это усовершенствованный стандартный вид пластины с дополнительным цинковым покрытием. Данный компонент позволяет обеспечить долгие годы службы детали без коррозии.
В процессе производства используют только сталь высокой прочности. Данная форма обеспечивает длительный срок службы пластины и полную защиту внутренних элементов машины.
На какие марки авто приобретают стальные пластины
Защитный лист создается с учетом двигателя, модели и бренда автомобиля. Процесс монтажа детали достаточно простой и справиться с ним может автовладелец без определенных навыков.
Среди брендов автомобилей, которые нуждаются в защите двигателя можно выделить: Mitsubishi, Skoda, Volkswagen, Hyundai, Ford, Bentley, Opel, Tesla, Nissan, BMW, Audi, Iveco, Volvo и многие другие.
Модели автомобилей
Достаточно часто автовладельцы ищут стальные пластины для следующих моделей автомобилей:
- Ford Focus 3;
- Volkswagen Passat B7;
- Nissan Rogue T32 USA;
- Ford Fiesta 7;
- Fiat 500;
- Mazda 2 (2-ое поколение);
- Ford Fusion USA;
- Mitsubishi Outlander 3 рестайлинг;
- Skoda Fabia 2;
- Hyundai Sonata 7 LF;
- Renault Megane 3;
- BMW 3 E90 E91 E92;
- Volkswagen Tiguan 1;
- Skoda Octavia A4;
- Volkswagen Jetta 6;
- Volkswagen Passat B8.
Процесс установки защиты картера
Как отмечают специалисты компании, монтаж защитной пластины владелец автомобиля может производить самостоятельно или с помощью специалистов. В любом из случаев этапы установки зависят от модели и типа двигателя машины. В основном производят следующие действия:
- Необходимо снять штатный пыльник.
- Прикрепить кронштейн к балке радиатора болтами.
- На балке переднего моста открутить два болта крепления поперечной трубы и снять ее.
- Устанавливается задняя часть защиты и закрепляется штатными болтами.
- Переднюю часть панели прикрепляют болтами.
- Точки крепления затягивают.
Почему стоит обратиться к специалистам
Защита картера – это важный элемент, который выбирается в зависимости от бренда и модели автомобиля. Только в таком случае он идеально подойдет, сможет защищать картер, и не будет препятствовать автомобилю, выполнять все функции.
Стальные защитные листы с дополнительным цинковым покрытием, прослужат долгие годы, защищая двигатель автомобиля. Фото: kolchuga.net.uaTweet