Гид садовода: правила посадки кинзы

Семена кориандра, точно также, как и непосредственно пророщенная зелень, активно используются в кулинарии за счет приятного запаха и возможности корректировки вкусовых особенностей готового блюда. Стоит отметить, что кинза насыщена многочисленными эфирными маслами, а также витамина и антиоксидантами, которые являются достаточно полезными для организма. Использование в процессе приготовления кинзы поможет раскрыть обонятельные особенности блюда – именно поэтому приправа активно используется в блюдах восточной кухни.

Постоянное приобретение зелени и ее семян может повлечь достаточное увеличение расходов, вследствие чего многие обращают внимание на возможность самостоятельного выращивания кинзы. Специалисты компании AgroLife утверждают, что процесс этот достаточно простой, да и урожайность будет высокой, если просто качественно произвести посадку семян.

Обязательное проведение подготовки семян

Перед тем, как осуществить посадку зелени, в обязательном порядке необходимо провести ее подготовку, так как в противном случае возможности получить высокую урожайность – не будет, — отмечают эксперты компании.

Подготовка предполагает подготовку в первую очередь непосредственно места для осуществления посадки семян. Стоит обратить внимание на следующие достаточно важные моменты в проведении посадки:

— Достаточное количество солнечного света. В том случае, если посадить кориандр в затененном участке, он будет достаточно сильно тянуться вверх, вследствие чего станет тонким и не особо вкусным. Стоит позаботиться о том, чтобы зелени хватала утрафиолетового излучения.

— Достаточное качество почвы. Она должна быть достаточно легкой, а также удобренной, так как в противном случае росточкам будет достаточно сложно пробиться после посева. Стоит отметить, что растение может отлично себя чувствовать даже в земле с большим содержанием песка, при этом количество микроэлементов по типу фосфора и азотных удобрений обязательно должно быть в норме. Подготовка обязательно проводится в осеннее время, чтобы в апреле уже можно было получить урожай.

Осуществление высадки в открытый грунт

Высадка производится в открытый грунт не ранее, чем в середине апреля, когда земля имеет уже достаточный прогрев после зимних заморозков. Стоит отметить, что грунт можно будет дополнительно удобрить и подготовить уже непосредственно в весеннее время, чтобы увеличить вероятность положительного результата после посева растений.

Особенностью кинзы является то, что перед посевом не требуется проводить дополнительные процедуры по подготовке семян, вследствие чего можно будет начать посев сразу после приобретения семян.

Стоит отметить, что в процессе посадки необходимо уделить достаточное количество внимания непосредственно расстоянию семян в процессе осуществления посадки. Не стоит размещать семена чрезмерно близко друг к другу, так как в этом случае пророщенные растения значительно быстрее зацветут.

После посадки остается только уделять время поливу кинзы, а также производить прополку и рыхление почвы, что положительно скажется на показателях роста.