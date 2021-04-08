Гид садовода: список работ, которые важно провести весной в саду

В марте многие начинали тосковать по теплой погоде, чтобы в надежде скоро вернуться в сад. Хороший сезон на открытом воздухе часто требует нового оборудования и новых продуктов.

Наконец пришел апрель, и пора закатать рукава и надеть садовые перчатки. Специалисты магазина садовой техники GK-tools составили список работ, который поможет всем заложить фундамент хорошего сада.

1. Убирать, сдувать и разгребать

Когда сошел снег и почва начала подсыхать, пора приступать к генеральной уборке. Прежде всего, возьмите грабли или воздуходувку, чтобы удалить слои листьев, которые могут вызвать гниение травы. Собранные листья и другой органический материал являются отличным дополнением к компосту.

2. Удалите сорняки

Удалите все сорняки как можно скорее, пока солнце не дало энергии для начала роста. Срежьте увядшие листья с возделываемых участков сада.

3. Взрыхлите почву

Рыхление почвы позволяет кислороду достигать корней растений и в то же время создает более привлекательную клумбу. На

небольших клумбах вы можете использовать ручные инструменты, но если вы работаете на больших площадях, лучше использовать мотоблоки и культиваторы.

К некоторым триммерам для травы Husqvarna также можно прикрепить культиватор, что означает, что в таком случае садовом сарае будет меньше инструмента.

4. Обрезайте деревья

Фруктовые деревья необходимо обрезать, чтобы они оставались здоровыми и плодоносили. Обрезку следует проводить весной, но будьте осторожны, чтобы не делать это слишком рано, так как срезанные поверхности могут высохнуть, если температура упадет ниже нуля. Обратите внимание, что деревья с косточковыми плодами, такими как вишня, абрикосы, сливы и персики, не следует обрезать весной.

5. Обрежьте живую изгородь

Живые изгороди желательно обрезать зимой или ранней весной, лучше всего использовать кусторезку. Хвойные деревья желательно обрезать в течение вегетационного периода, один раз ранней весной, а затем еще раз в середине лета.

6. Подстригите газон

Траве нужно время, чтобы восстановиться после зимы, поэтому первые несколько раз не стригите ее слишком коротко. Установите газонокосилку на 5-9 см, и вы получите красивый, прочный газон, готовый к использованию.

8. Инвентаризация моторных инструментов

Убедитесь, что садовый инвентарь готов к работе в новом сезоне. Зарядите и заправьте то, что нужно зарядить и заправить, и поточите то, что нужно затачивать, смажьте движущие части. Помните, что например садовая техника в Харькове и в южных областях страны требует разного ухода. Это связано с более холодной зимой в восточном регионе.

Приборы с металлическими частями, особенно с шарнирами, необходимо время от времени смазывать. Для этой цели следует использовать только коммерчески доступные органические жиры или масла (например, масло для цепей бензопилы). Минеральные масла оставляют в почве вредные остатки. Их можно заливать в двигатели, но не смазывать открытые части инструмента.

9. Помогите птицам

Если вы хотите устроить птицам дом в своем саду, сейчас самое время установить скворечники.