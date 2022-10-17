Гід споживача: що таке насосна станція та як вона працює

Щоб створити автономну систему водопостачання приватного, дачного будинку, котеджу, знадобиться комплект спеціального обладнання. Для цієї мети використовують насосні станції. Залежно від конструкції та характеристик вони подають воду до невеликого будиночка, використовуваного лише влітку, чи великого багатоповерхового котеджу. Використання такого пристрою робить життя в заміському будинку більш комфортним і простим, – зазначають спеціалісти компанії 220 Volt.

Насосна станція https://220volt.com.ua/nasos/nasosi-dlya-vodosnabzheniya/nasosnie-ustanovki.htm — це компактна установка, яка складається з насоса, гідроакумулятора й реле тиску. За потреби використовується як резервуар для води у випадку, якщо її подачу з якихось причин припинено. Гідропневматичний бак обладнання компенсує недостатній тиск у трубопроводі. Акумулятор необхідний для довготривалої та ефективної роботи насоса.

Насосна станція: принцип роботи

Гідроакумуляторний бак — це резервуар, розділений на дві частини. Це камери, одна з яких заповнена водою, а в іншій знаходиться повітря у стисненому стані. Через це бак іноді називають гідропневматичним. Коли користувач відкриває кран, гідроакумулятор подає воду за допомогою мембрани, на яку діє повітря чи азот. Коли тиск у контурі падає, реле замикає ланцюжок, в результаті вмикається електродвигун насосної станції. Регулювання тиску забезпечує пневматичний клапан, – зазначають експерти компанії.

У великих гідроакумуляторах мембрана встановлюється з обох боків. За бажанням також монтують клапан або кран. Існують і невеликі резервуари, призначені для будинків, що використовуються лише в літній час. Вони стравлюються через кран трубопроводу. Перш ніж вибрати ту чи іншу станцію, варто визначитися, скільки води потрібно для родини. Буває, що обладнання купують лише для компенсації в разі сильного зниження тиску. За відповідних характеристик воно здатне забезпечити власників потрібною кількістю рідини.

З чого складається насосна станція

Система являє собою комплект, у який входять такі складові:

гідроакумуляторний бак;

засіб для контролю тиску;

поверхневий електронасос;

кабель електроживлення;

шланг, який з’єднує насос із гідроакумуляторним баком.

На кожній установці є й додаткове обладнання для зручного регулювання її роботи й відстеження показників. Це, наприклад, зворотні клапани, манометри, фільтри для води. В автоматичних станціях насос запускається відразу, як користувач відкриває кран. Блок автоматики часто складається з реле тиску й захисту від сухого запуску.