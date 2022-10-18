Громадянство України надаватимуть лише за умови іспитів з мови та історії

Верховна рада ухвалила за основу законопроект щодо умов прийняття до громадянства України. Документ в першому читанні підтримали 309 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Законопроектом №7606 вводиться як умова прийняття до громадянства складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою

Законом запроваджується зобов’язання протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України щодо складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою і подання документів про складання таких іспитів.