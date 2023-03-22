Гид покупателя: что делает карманный нож лучшим

Складные ножи подходят для тех, кто ищет небольшой практичный нож, который безопасно носить с собой. Перед покупкой следует учитывать твердость, форму и заточку лезвия, а также функции, предохранитель и рукоятку.

Что делает карманный нож лучшим? Это складной нож? Должен ли он быть исключительно швейцарским? Какую ручку выбрать? Эксперты компании Stvol советуют, прежде чем купить в Украине складной нож, получить ответы на эти и другие вопросы.

Специалисты компании составили список важных функций, чтобы вы знали, на что обращать внимание, когда находитесь в процессе покупки складного ножа.

Типы ножевых замков

На систему блокировки карманных ножей стоит обратить особое внимание. Но как узнать, какая конструкция с блокируемым лезвием является лучшим вариантом? Особенно, если вы новичок в стилях карманных ножей.

Различные производители ножей пытаются убедить вас в том, что усовершенствованный механизм блокировки — единственный приемлимый вариант. И понятно, почему они пытаются это доказать, потому что им приходится продавать больше своих изделий. Но правда в том, что не всем нужны эти продвинутые ножи с их «инновационными» механизмами блокировки, потому что традиционный механизм блокировки по-прежнему считается лучшим. Безусловно, новые типы конструкции запорных систем имеют свои преимущества. Поэтому на это можно ориентироваться исходя из своих предпочтений.

Вес и размер ножа

Обратите внимание на то, как складной нож помещается в кармане, ведь вам должно быть удобно носить его каждый день. Лучший складной нож должен иметь следующие характеристики: не более 10 см в длину ( в закрытом состоянии ) и примерно до 100 грамм веса https://stvol.ua/ru/catalog/skladnye-nozhi/c434.

Эти особенности делают карманный нож удобным в использовании и повседневном ношении. Вам это не будет в тягость. Он не потребует много места, так как длина лезвия будет достаточно удобной. Его можно сложить (это возможно благодаря складной конструкции), положить в карман и использовать в любое время и в любом месте.

Другими словами, среди всех ножей различных марок выбирайте нож с наиболее практичными характеристиками для вас.

Прямое или зубчатое лезвие ножа?

Иногда самые простые вещи самые лучшие. То же самое можно сказать и о лезвии ножа.

Выбор зубчатого лезвия вместо прямого означает, что для его использования и переноски требуется больше усилий. Зазубренные лезвия требуют более тщательной заточки, и ножи с такими зазубренными лезвиями не всегда легко использовать, например, для простейшей заточки карандаша. Порезы этими лезвиями могут повредить одежду, если вы не носите их должным образом.

В общем, ножи с такими лезвиями — не лучший вариант для EDC-предметов (вещей для решения повседневных задач). Но если вам приходится часто резать веревки, сети, и прочие слоеные материалы, то зазубренное (или как его еще называют – серрейторное лезвие) будет предпочтительней.

Дизайн ручки

Среди множества вопросов о ножах наиболее важным является вопрос удобного использования. Важнейшим элементом ножа, отвечающим за комфорт, является его рукоять. Многие зря упускают из виду стиль ручки.

Вы носите и используете нож, держа его за ручку, поэтому стиль ручки и материал, из которого она сделана, имеют большое значение. Если вам неудобно держать нож в руке, у вас не будет возможности использовать его максимально эффективно. Другие части ножа, такие как лезвие из углеродистой стали, заточка, коррозионная стойкость, вспомогательное открывание, форма кончика лезвия, длина лезвия, ничто по сравнению с ручкой. Это может звучать слишком пафосно, но это правда.

Синтетический материал G10 считается лучшим материалом для рукояти, потому что он обеспечивает легкий и хороший захват, но другие материалы, такие как микарта, анодированный алюминий и другие материалы, могут обеспечить те же свойства. Но G10 по-прежнему остается лучшим вариантом для изготовления рукоятей ножей.

Сталь лезвия

Сталь лезвия — это то, на что вы должны обратить особое внимание, потому что она влияет на все использование ножа. В идеальной ситуации сталь лезвия должна работать таким образом, чтобы нож мог сохранять свою остроту, быть устойчивым к коррозии и простым в обслуживании.

До недавнего времени считалось, что нержавеющая сталь отлично справляется с этими задачами, но проблема в том, что ее могут заточить только профессионалы, а это не то, что вы ожидаете от своего ножа EDC. Если вы не можете наточить свой нож, зачем он вам вообще нужен?

К счастью, высокоуглеродистая сталь — идеальный вариант для лезвия, так как его можно заточить без посторонней помощи, а также можно самостоятельно смазывать и чистить..

Мы не видим причин, почему вы должны это игнорировать.

Эстетика

Эстетика – это не то, что вы ищете, если хотите купить нож, но среди всех ножей все же приятно выбрать тот, который хорошо выглядит – эстетика имеет значение, особенно когда вы хотите подарить нож своим близким.

Существуют разные марки ножей, которые вы можете найти в магазине, поэтому вы можете выбрать нож, который вам больше нравится. Этот нож может быть в традиционном стиле, в брутальном стиле или даже из какой-то ограниченной коллекции ножей. Вы можете выбрать то, что вы хотите (в зависимости от ценового диапазона, конечно)

Длина лезвия

С длиной лезвия ножей нужно быть осторожным. Прежде чем выбрать нож, нужно ознакомиться с требованием законов о оружии, чтобы убедиться, что вы ничего не нарушаете. В Украине признаки незаконности складного ножа для ношения определяют по ведомственной «Методики криминалистического исследования холодного оружия и конструктивно схожих с ним изделий», утвержденной совместным приказом Министерства юстиции Украины и Министерства внутренних дел Украины от 15.01.1999г.

Многие считают, что базовая допустимая длина лезвия составляет до 9 см, так как эта длина лезвия наиболее удобна в использовании и не вызывает никаких проблем с законами о ножах. Методика говорит о том, что максимальная длина лезвия не должна превышать 90 мм, а толщина лезвия не более 2,6 мм в самом толстом месте.

Основы покупки карманного ножа

После того, как мы рассмотрели наиболее важные функции, которым должен обладать идеальный карманный нож, нужно выяснить, зачем вам вообще он нужен.

В повседневной жизни бывают ситуации, когда карманные ножи могут вам пригодиться.

Например:

Когда вам нужно открыть письмо.

Когда нужно вскрыть упаковку в магазине или на почте.

Когда вы кушаете на природе и вам нужно нарезать сыр и фрукты в качестве перекуса.

Когда вы занимаетесь деревообработкой и вам нужно что-то острое.

На рыбалке или охоте.

Но бывают и ситуации, когда нужно забыть о том, что нужен нож . Никогда не используйте складной нож в следующих ситуациях:

Когда хочется открыть крышку бутылки.

Когда нет лома, а он нужен (ни в коем случае не используйте для этой цели складной нож!).

Когда вам скучно и хочется метать ножи, помните, что это опасно и может привести к серьезным травмам. Если вы думаете, что все еще хотите заниматься этим видом деятельности, найдите наставника, который научит вас, как это делать.

Когда складной нож используется вместо топорика.

Несмотря на все преимущества, которые вы получаете, покупая складной нож, многие все же предпочитают пользоваться ножницами или одноразовыми пластиковыми ножами, потому что им не нравится иметь «оружие» в кармане.

Но эти складные ножи нельзя считать оружием, потому что они являются частью снаряжения EDC, а значит, безвредны. Эти ножи созданы для разрезания фруктов и вскрытия почты, и ни для чего другого. Если вам нравится жить в комфорте, пластиковые ножи и вилки могут не подойти вам. Складные ножи будут вашим единственным возможным выбором, особенно когда на них существует широкий ценовой диапазон и вы можете купить качественный складной нож по низкой цене.