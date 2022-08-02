Гид покупателя: что экология говорит о пластиковых окнах?

Рано или поздно каждый домовладелец и каждый застройщик задает себе вопрос: какие окна установить?

Помимо размера, количества створок и вопроса, с мансардным окном или без, многие люди затрудняются в принятии решения, должны ли деревянные или пластиковые окна в будущем обеспечивать вид из помещений.

Эксперты компании Алиас-Киев https://www.алиас.укр/ отмечают, прежде чем заказать услугу по установке металлопластиковых окон и дверей, многие потребители спрашивают — является ли пластик устойчивым, и вообще – выдержат ли пластиковые окна ​​нагрузку и являются ли они экологичными?

Во многих областях современные виды пластика настолько прочны, что разрушают миф о недолговечности этого вида материала. Но всегда остается вопрос, имеет ли смысл использовать пластик или есть лучшие альтернативы. Об окнах можно в принципе сказать: да, есть смысл использовать пластик и да, пластиковые окна многое выдержат, отмечают эксперты компании

В оконном строительстве этот материал является одним из экологически чистых вариантов. Пластик в пластиковых окнах можно перерабатывать до семи раз. Окно служит от 30 до 40 лет. Это означает, что пластик в окне можно использовать до 280 лет.

Какими свойствами обладают пластиковые окна? Что вы должны знать?

Как и все остальное, пластиковые окна обладают различными особенно важными свойствами. Есть определенные моменты, которые обязательно следует знать перед тем, как определиться с типом окна.

Некоторые из этих свойств и аспектов, которые стоит знать, также отвечают на вопросы, которые вы, возможно, еще не задавали себе.

Мытье пластиковых окон – простота в уходе, экономия времени и экологичность

Пластиковые окна просты в уходе и очень легко моются. По сути, для этого не нужно много времени или ресурсов. Обычно достаточно немного воды и тряпки или губки. Немного чистящего средства для пластика время от времени, когда есть несколько стойких пятен, но это скорее исключение, чем правило.

Не нужны никакие специальные средства по уходу, что хорошо для окружающей среды, потому что чем меньше средств по уходу и чистке используется, тем меньше их попадает в канализацию и тем меньше их на самом деле производится.

Лак или другие краски также не нужны для защиты пластика или улучшения его внешнего вида. Вы можете использовать время, сэкономленное благодаря низким эксплуатационным расходам, для более красивых вещей. Мыть пластиковые окна легко, недорого и экономит время.

Цветовое разнообразие пластиковых окон

Когда вы думаете о цвете окон, какие из них приходят на ум? Белый? Коричневый? Пластиковые окна представлены в широкой цветовой гамме в которой каждый может выбрать нужный цвет.

Пластиковые окна доступны в различных оттенках зеленого, серого, белого и коричневого цветов. Кроме того, среди цветов пластиковых окон есть и оттенок синего.

Известные производители пластиковых окон

Известными производителями пластиковых окон являются, например, FeBa и Velux. Однако в случае с пластиковыми окнами основным фактором является то, кто изготовил профиль. Вот известные производители: Рехау, Стеко, Века, ВДС и прочие.

Сколько стоят пластиковые окна?

Сколько стоит пластиковое окно всегда зависит от различных факторов. Например:

размера;

отделки и цвета;

дизайна;

остекления.

Эти и другие моменты влияют на цену пластиковых окон. Большое параллельно открывающееся раздвижное окно шириной более 3 м и высотой более 1,80 м, конечно же, во много раз дороже одностворчатого окна высотой 1,20 м и шириной 0,75 м.

А что экология говорит о пластиковых окнах?

Даже если пластик в целом пользуется дурной репутацией, его использование в окнах имеет смысл и скорее экологично, чем вредно для окружающей среды.

Причинами этого являются, например: