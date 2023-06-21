Гид покупателя: Характеристики и модельный ряд будущих iPhone 15

Осенью 2023 года ожидается выход очередного смартфона в линейке компании Apple iPhone 15. Каким он будет внешне, и какие характеристики получит уже обсуждают эксперты рынка.

Дата выхода и модельный ряд

Вероятнее всего, Айфон 15 выйдет в сентябре или начале октября 2023 года. Уже не первый год подряд Apple посвящают это время года выходу самых ожидаемых гаджетов. Предварительно можно назвать такой список моделей:

iPhone 15;

iPhone 15 Plus;

iPhone 15 Pro и Pro Max.

Цветовая гамма новинок пока остается под вопросом, но стандартные оттенки все же будут присутствовать.

Корпус изготовят из алюминия и нержавеющей стали. Некоторые инсайдеры утверждают, что боковины смартфонов старшей линейки будут титановыми. Кроме того, рамки по периметру экрана станут тоньше.

Диагональ экрана будет такой же, как в предыдущей модели: 6,1 и 6,7 дюйма. Могут увеличить яркость экрана.

Технические особенности

Базовый iPhone 15 получит улучшенный процессор A16 Bionic, а вот новенький А17 оставят для старших версий. Разумеется, что производительность новинки будет выше, чем у прошлогоднего смартфона.

За счет новой прошивки iOS 17, которая недавно была представлена на WWDC 2023, будет обновлен интерфейс. Напомним, что в новой версии ОС добавили приложение «Дневник», расширили возможности дополнения «Сообщения», «Телефон» и «FaceTime». Теперь можно устанавливать фото, картинки, мемоджи и различные надписи на контакт. Новая прошивка предусматривает более легкий обмен данными и интуитивно понятную эксплуатацию Айфона.

Емкость оперативной памяти составит от 8 до 15 Гб. А внутреннее хранилище – 128, 256, 512 Гб, 1 Тб.

Основная камера получит такие изменения:

Основной сенсор – Sony IMX903 на 48 Мп и дополнительный на 12 Мп. Профессиональные модели дополнят сканером LiDAR. Линза и трехслойный датчик позволят захватывать еще больше света, делать более качественные снимки при недостаточном освещении. Смартфоны базовой линейки оснастят 6‑х зумом, а устройства Про – 10х. Видеозапись будет доступна в качестве RAW 14 бит и Expert RAW 16 бит.

Автономность увеличится на несколько часов за счет улучшенной энергоэффективности чипа и большей емкости батареи. Некоторые инсайдеры сообщают, что Apple вынуждена перейти на популярные разъемы для подзарядки Type-C. Даже на слитых фото видно, что именно такой разъем присутствует на макетах новых Айфон 15.

Также говорят о полном переходе на eSIM и замене физических кнопок смартфона на сенсорные. А вот Touch ID под экраном ожидать не стоит.

Какая будет стоимость

Точно сказать, какой будет цена невозможно. Независимые эксперты предполагают, что стартовая цена составит $799-899 за базовую модель. Устройства линейки Pro и Pro Max будут стоить от $1099.

Точные характеристики и цену iPhone 15 мы узнаем на презентации Apple, которая состоится уже этой осенью.

Источник: Блог Stylus