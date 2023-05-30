Гид покупателя: Как выбрать серверный шкаф

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Сетевое и серверное оборудование требует особого внимания при установке, обслуживании и эксплуатации. Чтобы дорогостоящие устройства служили как можно дольше и без сбоев, необходимо обеспечить им безопасную зону с благоприятным микроклиматом и надежным креплением. В этом вопросе поможет качественный телекоммуникационный шкаф, который предназначен непосредственно для этой задачи.

Эксперты из компании УХЛ-МАШ рассказывают, чем отличаются телекоммуникационные шкафы и стойки. Для чего конкретно нужен шкаф серверный, как правильно выбрать подходящую модель и на что обратить внимание?

В случае телекоммуникационных шкафов – это закрытая конструкция, стойки стойки – без боковых панелей, с возможностью крепления полок.

серверный шкаф
Фото: uhl-mash.com.ua

Для чего используется серверный шкаф?

Серверное оборудование, как и любое другое, очень чувствительно реагирует на неблагоприятные факторы окружающей среды:

  • перепады температуры;
  • повышенная влажность;
  • сильное загрязнение и запыление воздуха;
  • внешнее физическое воздействие: падения, удары, расшатывания.

Чтобы минимизировать любые повреждения, технику помещают в специальный шкаф для сетевого оборудования. Он оснащен посадочными местами, вентиляционными отверстиями, кабельными вводами, розеточными блоками и системой вентиляции для безопасной работы устройств и быстрого к ним доступа. Кроме того, серверные шкафы позволяют оптимизировать рабочее пространство, уберечь оборудование от постороннего вмешательства.

В зависимости от условий, места установки и индивидуальных требований, можно выбрать оптимальный вариант из множества моделей, предлагаемых сегодня на рынке, – отмечают специалисты компании «УХЛ-МАШ», которая производит такое оборудование,  включая серверные стойки и шкафы разных конфигураций.

Виды серверных шкафов

Оборудование для серверной отличается несколькими параметрами:

  1. Вместительность: от 6U до 49U.
  2. Конструкция: сварная, разборная.
  3. Способ монтажа: напольный и настенный.
  4. Грузоподъемность: зависит от толщины металла.
  5. Тип дверцы: стеклянная, перфорированная, из цельного полотна.
  6. Уровень безопасности: обычный. антивандальный, климатический.

Серверные шкафы и стойки могут комплектоваться дополнительными аксессуарами — выдвижными полками, сетевыми фильтрами, патч-панелями и другими компонентами.

Что нужно учесть чтобы шкаф для сервера купить высокого качества?

серверный шкаф

Фото: uhl-mash.com.ua

Перед тем, как приобретать серверный шкаф, важно определиться с самыми важными критериями:

  • размеры и количество встраиваемого оборудования — измеряются в юнитах (U);
  • условия, в которых будет установлен шкаф — в кабинете, отдельном помещении, на улице;
  • предстоящие нагрузки на конструкцию — необходимость усиленного каркаса;
  • внешний температурный режим и тепловыделение оборудования;
  • площадь помещения — актуальность настенного или напольного монтажа.

Если возникают сложности с тем, какой серверный шкаф купить, то стоит проконсультироваться со специалистами.

В эпоху телекоммуникационного прогресса шкафы и стойки стали особенно популярны и востребованы на многих предприятиях, в офисах, учреждениях. Выбрать по-настоящему качественное оборудование становится все сложнее ввиду большого количества посредников. Чтобы монтажный шкаф соответствовал всем требованиям и критериям — эксперты компании советуют при возможности,  обращаться  к производителю напрямую, чтобы получить официальные гарантии качества. Важно, чтобы такая продукция отвечала международным стандартам и прошла сертификацию.

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