Гид покупателя: Как выбрать цветы для определенного случая
Цветы принято дарить по поводу и без. Действительно, такие знаки внимания по достоинству оценят большинство женщин, независимо от того, кто даритель букета или цветочной композиции. Впрочем, это не значит, что подобный подарок нельзя преподнести мужчине, – считают специалисты компании UFL, – особенно, если для этого есть серьезная причина — например, юбилей, повышение по карьерной лестнице и любой другой подходящий случай.
Выбор цветов — задача отнюдь не простая
Конечно, в 21-м веке правила цветочного этикета не столь строги, как, например, во времена правления английской королевы Виктории, – отмечают эксперты компании. Тогда к языку цветов относились с повышенным вниманием, а неправильно выбранный букет, цвет или количество растений могло обернуться для дарителя настоящей катастрофой. Вместо символа любви или уважения такой подарок превращался чуть ли не в личное оскорбление. Так что в ту эпоху профессия флориста была не только хорошо оплачиваемой, но и чрезвычайно важной и востребованной.
Сегодня подобная проблема не стоит настолько остро, однако при выборе букета стоит все-равно придерживаться определенных правил, – советуют они.
Прежде всего важно показать получателю цветочной композиции свою заботу и хороший вкус. Первый встречный букет, купленный впопыхах, как правило, выглядит банально и не слишком оригинально. Поэтому способен произвести обратный ожидаемому эффект. Человек может подумать, что даритель просто не счел нужным уделить выбору достойного варианта хотя бы немного времени.
Чтобы не попасть в такую ситуацию, лучше обратиться за помощью к профессионалам. Оптимальный выбор в столице — доставка цветов в Киеве с вручением подарка адресату, в дугих городах алгоритм аналогичный. В этом случае опытные флористы подберут самый эффектный и уместный букет или цветочную композицию с учетом повода и пожеланий заказчика. Однако в любом случае знать основные правила подбора цветов для определенного случая не помешает никому. Поэтому эксперты компании рассказывают о некоторых секретах флористического искусства.
Главное — следовать нехитрым правилам и дарить от чистого сердца
Практически любое событие в жизни не обходится без цветочного благолепия. Даже в последний путь человека провожают, преподнося его любимые цветы. Вот какие букеты и композиции уместно дарить в случае типичных жизненных ситуаций:
- На День рождения лучшим презентом считаются декорированные подарочные корзины. Выбор растений зависит от предпочтений человека, но желательно, чтобы бутоны были крупными. Также можно вручить простые цветы, например, ирисы, только такой букет должен быть довольно увесистым.
- Юбилей — это круглая дата, которую принято отмечать с особым размахом. На 50-летие дамам дарят розы или пионы. Но только не 50, а 51 цветок. Людям более старшего возраста лучше вручить менее грандиозный букет, составленный из не слишком распространенных цветов, например, пионовидных роз.
- На 8 марта своей девушке или жене стоит подарить ее любимые цветы. Остальным женщинам можно смело вручать тюльпаны (желательно разных оттенков), мимозу, крокусы, гиацинты — в общем, любые весенние растения.
- К церемонии бракосочетания стоит подойти серьезно. Оригинальным презентом станет корзина с ландышами, которые считаются символами верности. Уместными станут и розы, но отдать предпочтение стоит пастельным оттенкам, чтобы яркие акценты не отвлекали от созданного невестой образа. Также молодоженам можно вручить букет георгинов или пионов, символизирующих радость и жизнелюбие.
- В день всех влюбленных можно немного пофантазировать и добавить в цветочную композицию романтический подарок, например, ювелирные украшения, игрушку, сладости. Нежные лилии, яркие тюльпаны, страстные гвоздики, а также всевозможные композиции станут достойным подарком и порадуют дорогого сердцу человека, особенно, если выбрать ее любимые цветы.
- Когда ребенка выписывают из роддома, родственникам стоит преподносить скромные, но со вкусом букеты. Если родился мальчик, то следует выбрать синие или голубые оттенки, а появление на свет юной леди принято приветствовать нежными пастельными тонами. А вот отцу ребенка лучше остановиться на символических расцветках — ярко-красной как свидетельстве любви к своей избраннице или бело-розовом миксе, который на цветочном “языке” считается выражением благодарности.