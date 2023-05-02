Гид покупателя: Как выбрать цветы для определенного случая

Цветы принято дарить по поводу и без. Действительно, такие знаки внимания по достоинству оценят большинство женщин, независимо от того, кто даритель букета или цветочной композиции. Впрочем, это не значит, что подобный подарок нельзя преподнести мужчине, – считают специалисты компании UFL, – особенно, если для этого есть серьезная причина — например, юбилей, повышение по карьерной лестнице и любой другой подходящий случай.

Выбор цветов — задача отнюдь не простая

Конечно, в 21-м веке правила цветочного этикета не столь строги, как, например, во времена правления английской королевы Виктории, – отмечают эксперты компании. Тогда к языку цветов относились с повышенным вниманием, а неправильно выбранный букет, цвет или количество растений могло обернуться для дарителя настоящей катастрофой. Вместо символа любви или уважения такой подарок превращался чуть ли не в личное оскорбление. Так что в ту эпоху профессия флориста была не только хорошо оплачиваемой, но и чрезвычайно важной и востребованной.

Сегодня подобная проблема не стоит настолько остро, однако при выборе букета стоит все-равно придерживаться определенных правил, – советуют они.

Прежде всего важно показать получателю цветочной композиции свою заботу и хороший вкус. Первый встречный букет, купленный впопыхах, как правило, выглядит банально и не слишком оригинально. Поэтому способен произвести обратный ожидаемому эффект. Человек может подумать, что даритель просто не счел нужным уделить выбору достойного варианта хотя бы немного времени.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, лучше обратиться за помощью к профессионалам. Оптимальный выбор в столице — доставка цветов в Киеве с вручением подарка адресату, в дугих городах алгоритм аналогичный. В этом случае опытные флористы подберут самый эффектный и уместный букет или цветочную композицию с учетом повода и пожеланий заказчика. Однако в любом случае знать основные правила подбора цветов для определенного случая не помешает никому. Поэтому эксперты компании рассказывают о некоторых секретах флористического искусства.

Главное — следовать нехитрым правилам и дарить от чистого сердца

Практически любое событие в жизни не обходится без цветочного благолепия. Даже в последний путь человека провожают, преподнося его любимые цветы. Вот какие букеты и композиции уместно дарить в случае типичных жизненных ситуаций: