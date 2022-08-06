Гид покупателя: особенности и характеристики современных перфораторов

Сверление отверстий в бетоне может показаться сложной задачей, если нет нужного инструмента. Если нужно просверлить отверстия, чтобы повесить полку, сделать ремонт, установить свет или выполнить другие задачи своими руками, перфоратор может стать лучшим другом. Сегодня ударные дрели производятся многочисленными компаниями. При покупке надежной и долговечной дрели, специалисты компании https://www.motoblok.biz рекомендуют отдавать предпочтение известным торговым маркам.

Есть более дешевые варианты, но они, как правило, имеют меньшую мощность и гораздо более короткий срок службы. Такие торговые марки, как DeWalt, Bosch и Makita, известны своей надежностью, мощностью и добрым именем. Стоит вложить дополнительные деньги в качественный продукт, который прослужит долгое время.

Такой инструмент, как перфоратор Dewalt, относится к профессиональной технике, которая используется для штробления, бурения, сверления. Американский бренд выпускает качественные модели, способные справиться с различными видами строительных и отделочных работ. Фото: motoblok.biz

Особенности устройства

У перфораторов присутствует несколько режимов, предназначенные для выполнения конкретных задач:

Сверление с ударом, что позволяет работать быстро, продолжительное время, выполнять большой объем заданий.

Обычное сверление, предназначенное для создания отверстий под саморезы.

Отбойный молоток.

Подобный режим присутствует во многих современных моделях, которые обладают специальными насадками для проведения такого вида работ.

Современные модели перфораторов, могут работать как от батареи, так и от сети.

Первый вид перфораторов пользуется наибольшим спросом у потребителей, поскольку обеспечивают им мобильность и не делают привязанными к одному месту, где есть розетка – отмечают эксперты компании.

Преимущества аккумуляторных перфораторов

Батареи бывают трех видов – никель-металл-гибридные, никель-кадмиевые и литий-ионные. Каждый вид аккумулятора способен выдержать свое количество зарядов и давать определенную мощность устройству для работы. Подобные особенности в работе аккумуляторного перфоратора указываются в инструкции к инструменту, чтобы пользователь сразу же имел представление, с какими задачами устройство справиться.

К главным достоинствам перфораторов на батареях стоит отнести:

Полная автономия от сети.

У дрели подобная особенности снижает частоту оборотов и мощность, а у перфоратора позволяет выполнять работы, требующие большого ресурса мо мощности.

Можно приобрести второй аккумулятор, который меняется, если первый сядет и нет возможности его зарядить.

Возможность работать на объектах, где нет электричества, а надо просверлить большое количество отверстий или выполнить другие задачи.

Употребляет меньше электроэнергии, чем стационарный инструмент.

Огромный выбор насадок и режимов.

Есть специальный сборщик пыли, которая не попадает на детали внутри перфоратора и предупреждает его загрязнение и неисправность.

Минусы: время работы без перерыва составляет до трех часов, потом аккумулятор нужно снова заряжать; больший вес, что связано с установкой батареи; значительный шум, который отсутствует в индукционных устройствах.