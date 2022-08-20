Гид покупателя: практичные пальто или плащ – одежда, без которой не обойтись
Пальто или плащ имеют уникальную функцию – никогда не выходить из моды. Без них сложно представить любую сезонную коллекцию или собственный гардероб. Практичные пальто или плащ – одежда, без которой не обойтись. Лучшей и стильной защиты от непогоды в межсезонье сложно себе представить, поэтому детальное понимание возможностей этой уникальной одежды совсем нелишнее, отмечают специалисты компании Intertop.
Каждый сезон мода предлагает новые идеи и возвращает к трендам модели с историей. Классика, винтаж, милитари или авангард? Модные идеи на любой вкус. Пальто женское этого сезона как и плащ мало чем отличаются от предыдущих сезонов, но основные тенденции заключаются в следующем:
- Кожаные пальто (на подкладке) очень модны в этом году.
- «Кремовые» оттенки с набивкой, голливудский гламур.
- В основном дизайнеры черпают вдохновение в голливудской моде 40-х и 50-х годов.
- Меньше возможностей – в целом более сказочно по сравнению с прошлым годом.
- Узкая талия, большие ремни, широкие пушистые воротники и большие привлекающие внимание пуговицы.
- Модели оверсайз, желательно в стиле милитари.
- Пальто до колен.
- Мех (наиболее популярен искусственный мех).
- Асимметричный (и длинный) крой.
- Кекерные узоры.
- Применяемые цвета — классические белые или черные пальто, а также серый и розовый.
Фасонов и разновидностей моделей плащей и пальто на сегодняшний день насчитывается несколько десятков, но самый главный критерий деления их на виды – стиль исполнения. По-прежнему в моде «джентльменская» линия, а именно тренчи или френчи, фасон которых был позаимствован из гардероба военных.
Советы по выбору стильного зимнего пальто – дамам
Подумайте, где и в каком контексте вы будете носить пальто чаще всего. Если вы каждый день надеваете зимнее пальто в офис, лучший выбор – классическое шерстяное пальто. Однако, если вы находитесь в декретном отпуске, спортивная парка — лучший выбор.
В качестве выходного пальто лучше всего смотрится длинное пальто с множеством деталей. Если вы много гуляете и гуляете на природе, вам стоит поискать настоящее пальто из современных материалов, защищающих как от ветра, так и от влаги.
Сделайте осознанный выбор зимнего пальто, которое сочетается с остальной частью вашего гардероба и стилем. В первую очередь следует подобрать пальто, подходящее по фигуре.
Другие советы по стилю:
- Если вы хотите, чтобы в пальто вы чувствовали себя выше, попробуйте пальто, длина которого не превышает нескольких сантиметров выше колен, удлиняя линию ног.
- Если вам нужна небольшая помощь в создании фигуры, попробуйте пальто с поясом. Пояс подчеркивает талию и создает женственную фигуру в виде песочных часов.
- Если вы немного переживаете, что будете выглядеть немного больше в груди, выбирайте однобортное пальто.
- Если вы хотите скрыть широкий зад, наденьте пальто А-силуэта.
- Если у вас широкие плечи или бюст, выбирайте зимнее пальто с V-образным вырезом.
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