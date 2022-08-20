Гид покупателя: практичные пальто или плащ – одежда, без которой не обойтись

Пальто или плащ имеют уникальную функцию – никогда не выходить из моды. Без них сложно представить любую сезонную коллекцию или собственный гардероб. Практичные пальто или плащ – одежда, без которой не обойтись. Лучшей и стильной защиты от непогоды в межсезонье сложно себе представить, поэтому детальное понимание возможностей этой уникальной одежды совсем нелишнее, отмечают специалисты компании Intertop.

Каждый сезон мода предлагает новые идеи и возвращает к трендам модели с историей. Классика, винтаж, милитари или авангард? Модные идеи на любой вкус. Пальто женское этого сезона как и плащ мало чем отличаются от предыдущих сезонов, но основные тенденции заключаются в следующем:

Кожаные пальто (на подкладке) очень модны в этом году.

«Кремовые» оттенки с набивкой, голливудский гламур.

В основном дизайнеры черпают вдохновение в голливудской моде 40-х и 50-х годов.

Меньше возможностей – в целом более сказочно по сравнению с прошлым годом.

Узкая талия, большие ремни, широкие пушистые воротники и большие привлекающие внимание пуговицы.

Модели оверсайз, желательно в стиле милитари.

Пальто до колен.

Мех (наиболее популярен искусственный мех).

Асимметричный (и длинный) крой.

Кекерные узоры.

Применяемые цвета — классические белые или черные пальто, а также серый и розовый.

Фасонов и разновидностей моделей плащей и пальто на сегодняшний день насчитывается несколько десятков, но самый главный критерий деления их на виды – стиль исполнения. По-прежнему в моде «джентльменская» линия, а именно тренчи или френчи, фасон которых был позаимствован из гардероба военных.

Советы по выбору стильного зимнего пальто – дамам

Подумайте, где и в каком контексте вы будете носить пальто чаще всего. Если вы каждый день надеваете зимнее пальто в офис, лучший выбор – классическое шерстяное пальто. Однако, если вы находитесь в декретном отпуске, спортивная парка — лучший выбор.

В качестве выходного пальто лучше всего смотрится длинное пальто с множеством деталей. Если вы много гуляете и гуляете на природе, вам стоит поискать настоящее пальто из современных материалов, защищающих как от ветра, так и от влаги.

Сделайте осознанный выбор зимнего пальто, которое сочетается с остальной частью вашего гардероба и стилем. В первую очередь следует подобрать пальто, подходящее по фигуре.

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