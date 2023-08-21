Гид покупателя: при выборе монитора следует учитывать его диагональ, разрешение, частоту и другие параметры

Раньше в выборе монитора для компьютера не было никаких трудностей. Достаточно было выбрать диагональ и производителя. Но теперь мониторы стали более продвинутыми и функциональными. А их разнообразие заставляет нас долго подумать перед тем как совершить покупку.

Вот главные параметры, на которые следует обращать внимание:

Диагональ;

Частота кадров;

Тип корпуса;

Разрешение;

Тип матрицы;

Технологические особенности.

Далеко не все разбираются в отличиях этих параметров. Поэтому эксперты представляющие всеукраинский сервис объявлений Allmart, объясняют, что они обозначают.

Диагональ — это длина от одного угла экрана к противоположному, измеряемая в дюймах. Соответственно, чем больше диагональ, тем больше сам монитор. Популярнее всего модели от 21 до 32 дюймов.

Частота кадров — это параметр, который обозначает, сколько раз в секунду обновляется изображение на экране (в Гц). Например, 60 Гц, 144 Гц или 240 Гц. Так, например, дисплей с частотой 60 Гц обновляет экран 60 раз в секунду. Чем выше параметр, тем плавнее будет изображение.

Тип корпуса — мониторы бывают с обычным типом корпуса, либо с изогнутым экраном. Второй тип позволяет охватить более объемное изображение и чаще используется в сфере дизайна, проектирование и развлечений.

Разрешение — так обозначаются размеры получаемого на экране изображения в пикселях: 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 1024, подразумевая разрешение относительно физических размеров экрана. Чем выше параметр, тем качественнее будет кадр и насыщеннее цвета. В последнее время популярны мониторы с разрешением 2К и 4К (2560 x 1440 и 3840 x 2160, соответственно).

Тип матрицы — это технология, которая использована в основе дисплея: IPS, OLED/QLED, TN, VA. Самые устаревшие мониторы имеют матрицу TN. Более прогрессивные: IPS. При этом VA отличаются наибольшим контрастом изображения, а OLED/QLED имеют хорошую яркость и четкий черный цвет вместо темно-фиолетового (как в IPS).