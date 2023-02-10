Гид покупателя: игровой ноутбук – как выбрать удачный?

Одним и тем же термином “ноутбук для игр” называют очень разные по характеристикам устройства. Так, любителям казуальных игровых проектов подойдет любой бизнес-лэптоп с самой слабой дискретной видеокартой. Для киберспортсменов и увлеченных геймеров важнее производительность и охлаждение, чтобы играть в AAA-проекты на высоких настройках графики.

Эксперты компании “Цитрус” рассказывают на что обратить внимание при выборе игрового ноутбука.

Выбираем ноутбук для игр по процессору

Большая часть игровых проектов с высоким бюджетом (AAA или tripleA) требует от ЦП высоких частот. При этом, достаточно чтобы максимальные значения могло удерживать хотя бы одно ядро многоядерного процессора. Для игрового ноутбука под разные ситуации будут нормой:

tripleA. 4-6-8 ядерные модели с частотами в режиме TurboBoost не ниже 4,0 Ггц, в топовых Core i7 и i9 до 4,9 Ггц;

для почти всего выпущенного до 2014-2016. 2-4-ядерные с бустом до 3,5 Ггц;

для казуальных проектов подойдут любые современные CPU.

Оперативная память

Сильно влияет на производительность в играх. Показатели зависят от объема оперативной памяти, частот, на которой она работает и наличия поддержки двухканального режима работы XMP 2.0, увеличивающего пропускную способность. Игровой ноут может быть укомплектован:

для tripleA-проектов – от 16 Гб DDR4 двумя планками с подключением по XMP 2.0 с профилем на 2666 Мгц;

для проектов до 2014-2016 – от 8 Гб не ниже DDR4;

для казуальных и не требовательных – от 4 Гб DDR3. Но нужно учитывать потребление оперативной памяти системой и оставлять небольшой запас.

Видеокарта

Самый главный компонент игрового ноутбука, который больше всего влияет на итоговую цену. От производительности видеокарты и объема ее видеопамяти напрямую зависит количество кадров в секунду, которые можно получить в игре. Выбирайте:

для tripleA. Минимум 3-4 Гб, уровень от RX540 AMD или NVIDIA GTX 1050Ti, топовые варианты на RTX 2060 и выше с технологией Ray Tracing;

для проектов до 2014-2016 от 2 Гб, уровень NVIDIA MX150-250;

любую для несложных старых и казуальных проектов.

Система охлаждения

Можно купить мощный игровой ноутбук с топовыми комплектующими последних поколений и не раскрыть его потенциал полностью из-за автоматического снижения быстродействия при перегреве. Продуманная система охлаждения с хорошим воздухозабором, минимум двумя вентиляторами и 2-4 тепловыми (медными) трубками поможет получить максимум от производительного “железа”.

Экран

любительский гейминг. Разрешение FullHD 1960х1080, частота обновления дисплея от 60 Гц. IPS-матрица с цветовым охватом 100% SRGB-диапазона;

киберспортсмены и любители онлайн перестрелок выбирают дисплеи с частотой обновления 120-144 Гц, для того чтобы раньше заметить подкрадающегося врага, или вовремя среагировать выстрелом на вспышку на краю монитора. Разрешение FullHD-4K.

Экраны с высокими показателями обновления есть на специализированных сериях геймерских лэптопов. Варианты с таким дисплеем представлены в моделях: HP Omen, Lenovo Legion, Acer Predator и других.

Клавиатура

Киберспортсмены и те, кто играет на клавиатуре в файтинги и шутеры выбирают механические модели – на них выше скорость отклика и контроль игрового процесса. Для любительского гейминга достаточно мембранной клавиатуры хорошего качества с подсветкой, такой как на Lenovo IdeaPad Gaming или Acer Nitro 5.