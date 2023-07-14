Гид потребителя: как продлить жизнь батареи ноутбука и когда ее нужно менять

Продолжительность работы ноутбука от аккумулятора может варьироваться в зависимости от множества факторов, включая модель ноутбука, его конфигурацию, использование и настройки. Однако некоторые производители ноутбуков известны своими моделями с длительным временем работы от аккумулятора. Батареи ноутбуков Apple, известны своей долгой продолжительностью работы от аккумулятора, в среде Windows, конкуренцию им по продолжительности работы аккумуляторов могут составить ноутбуки компаний Asus, Dell, Lenovo и HP.

Сменная батарея для ноутбука Asus, может значительно продолжить жизнь даже старому устройству. Фото: battery.net.ua

От чего зависит время жизни батареи ноутбука

Продолжительность службы батареи ноутбука может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, таких как производитель, модель, тип аккумулятора, использование и условия эксплуатации. Обычно батарея для ноутбука ограничена в своей жизни и со временем требует замены. Эксперты компании Battery.net.ua называют несколько признаков, указывающих на то, что батарею следует заменить:

Уменьшение времени работы. Если вы замечаете, что время работы от аккумулятора существенно сократилось по сравнению с его исходными показателями, это может быть признаком того, что батарея стареет и теряет свою емкость.

Неожиданные отключения. Если ноутбук начинает выключаться без предупреждения, даже если индикатор заряда показывает некоторый уровень, это может быть признаком неисправности батареи.

Повреждения внешнего вида. Если батарея имеет видимые повреждения, такие как выпучивание, трещины или протечки, она, вероятно, нуждается в замене.

Зарядка не происходит.Если ноутбук не заряжается при подключении к источнику питания, это может указывать на неисправность батареи.

В среднем батарея для ноутбука обычно прослужит минимально около 2-4 лет в зависимости от использования и обслуживания. Однако это приблизительная оценка, и некоторые батареи могут работать дольше, а некоторые могут потребовать замены раньше.

Как продлить жизнь батареи

Для максимальной продолжительности работы и длительного срока службы батареи ноутбука специалисті компании рекомендуют следовать нескольким рекомендациям:

Периодически заряжайте батарею полностью. Однако избегайте частых глубоких разрядов, поскольку они могут повредить батарею. Рекомендуется разряжать батарею до уровня около 20-30% перед повторной зарядкой. Избегайте перегрева батареи. Высокая температура может негативно сказаться на производительности и сроке службы батареи. Убедитесь, что вентиляционные отверстия ноутбука не заблокированы, и избегайте работы в жарких условиях. Если вы не пользуетесь ноутбуком от сети, отключите некоторые энергопотребляющие компоненты, такие как Wi-Fi, Bluetooth или подсветка клавиатуры, если они не нужны в данный момент. Установите оптимальные настройки энергосбережения в операционной системе. Это может помочь снизить энергопотребление ноутбука и продлить время работы от аккумулятора. Избегайте длительного хранения батареи в полностью заряженном или разряженном состоянии. Если вы не собираетесь использовать ноутбук в течение длительного времени, зарядите батарею до уровня около 50% и храните ее в прохладном и сухом месте. При возможности используйте оригинальное зарядное устройство и кабель, предоставляемые производителем ноутбука. Некачественные зарядные устройства могут повредить батарею и быть опасными для использования. Регулярно обновляйте программное обеспечение ноутбука и драйверы устройств. Обновления могут содержать оптимизации энергопотребления и повышение эффективности работы ноутбука от аккумулятора.

Соблюдение этих рекомендаций поможет максимально продлить срок службы и время работы от аккумулятора ноутбука.

При возникновении проблемы с батареей, рекомендуется обратиться к производителю ноутбука или авторизованному сервисному центру для оценки состояния батареи и ее замены, если это необходимо.