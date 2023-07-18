Гид потребителя: Как и для чего нужно дополнительно защищать экраны смартфонов?

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Смартфоны имеют дисплеи, которые являются одной из наиболее уязвимых частей устройства. Дополнительная защита экрана смартфона полезна не только для дорогих устройств, но и для любых моделей.

Даже более доступные модели смартфонов подвержены повседневным рискам, таким как царапины от ключей, монет, песка или других острых предметов, которые могут находиться вместе с телефоном в кармане или сумке. Поэтому многие пользователи предпочитают купить защитное стекло или пленку, чтобы оградить себя от непредвиденных рисков.

Когда может помочь дополнительная защита экрана смартфона 

Фото: Vseplus

Когда может помочь дополнительная защита экрана смартфона

Дополнительная защита экрана смартфона может быть полезной по нескольким причинам:

  • Предотвращение царапин. Экраны смартфонов подвержены царапинам от острых предметов, таких как ключи, монеты или песок, которые могут находиться вместе с телефоном в кармане или сумке. Защитное стекло или пленка может служить дополнительным барьером, предотвращающим повреждения и сохраняющим качество отображения на дисплее.
  • Предохранение от трещин и разбивания. Падения или удары могут вызвать трещины или поломку экрана смартфона. Защитное стекло или пленка может поглотить удар и предотвратить появление трещин на экране. Они могут распределить силу удара по поверхности и защитить более хрупкое стекло дисплея.
  • Снижение риска повреждений при падении. Даже если защитное стекло или пленка не предотвращают поломку экрана в случае падения, они могут смягчить удар и уменьшить риск серьезных повреждений. Это может означать, что экран будет исправен или потребует минимального ремонта.
  • Защита от загрязнений и отпечатков пальцев. Защитные пленки часто имеют антибликовое или гидрофобное покрытие, которое отталкивает загрязнения и уменьшает видимость отпечатков пальцев. Это делает экран легче очищаемым и обеспечивает более чистое и яркое отображение.
  • Экономия на ремонте. Защитное стекло или пленка могут служить дополнительным слоем защиты, который может предотвратить повреждения экрана, а значит может сэкономить деньги, поскольку замена или ремонт экрана смартфона может быть очень дорогой услугой.

В целом, дополнительная защита экрана смартфона помогает продлить его срок службы и сохранить его в хорошем состоянии, что может быть особенно полезным для дорогостоящих устройств или тех, кто предпочитает сохранять свои устройства в безупречном состоянии.

защитное стекло на iPhone

Так устанавливают защитное стекло Iphone. Фото: vseplus.com

Защитное стекло для смартфона является важным аксессуаром, предназначенным для защиты экрана мобильного устройства. Оно может усилить экран смартфона, делая его более прочным и устойчивым к повреждениям. Оно может быть изготовлено из ударопрочного материала, такого как закаленное стекло, которое обладает высокой степенью прочности.

В целом, защитное стекло является дополнительным слоем защиты, наряду с пленкой и чехлом, который помогает сохранить экран смартфона в хорошем состоянии на протяжении его эксплуатации.

Другие полезные аксессуары

На рынке существует множество полезных аксессуаров: это и чехлы которые обеспечивают дополнительную защиту от царапин, ударов и падений всего корпуса устройства; это и дополнительные зарядные устройства и кабели , которые позволяют заряжать смартфон в различных местах и ситуациях, некоторые кабели также поддерживают быструю зарядку.

К полезным аксессуарам также можно отнести и портативные зарядные устройства (Power Bank) которые позволяют заряжать свой смартфон в пути, когда доступ к электричеству ограничен.

Беспроводные наушники или Bluetooth-гарнитура обеспечивают беспроводное подключение к смартфону, что позволяет слушать музыку, проводить звонки или слушать аудиоконтент без проводов, обеспечивая большую свободу движений.

Автомобильный держатель позволяет установить смартфон в автомобиле, обеспечивая безопасное использование функций навигации или громкой связи во время вождения.

Это лишь некоторые примеры полезных аксессуаров для смартфонов. Рынок аксессуаров постоянно развивается, и владельцы смартфонов могут найти множество других аксессуаров, соответствующих их потребностям и предпочтениям.

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