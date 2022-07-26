Гид потупателя: как выбрать вызывную панель видеодомофона
Вызывная панель, или видеопанель домофона — ключевой элемент системы видеоинтерком. Это переговорное устройство с камерой, которое размещается с внешней стороны двери. Дверь в данном случае оснащена электронным замком с удаленным доступом. Видеопанель обеспечивает удаленную связь с посетителем, контактное и удаленное управление доступом. От нее зависит удобство использования домофона, поэтому при выборе важно знать, на какие критерии ориентироваться.
Из чего стоит видеопанель домофона
Вызывная панель домофона имеет основные составляющие:
- корпус — металлический или пластиковый, накладной или врезной;
- кнопка вызова;
- встроенная видеокамера;
- динамик;
- микрофон;
- реле управления замком.
Дополнительные элементы:
- кодовая клавиатура;
- считыватель карты;
- модуль Wi-Fi (взаимодействует со специальным приложением на смартфоне, позволяя удаленно переговариваться и открывать замок);
- контроллер интеграции с системой контроля и управления доступом;
- датчик освещенности и инфракрасный светодиод, который включается при низком уровне освещения.
Выбор камеры вызывной панели
Выбирая камеру для панели домофона, стоит обратить внимание на следующие характеристики:
- угол обзора — чем он шире, тем больше зона контроля, однако следует учитывать не только характеристики камеры, но стены и другие препятствия для обзора, значительно сужающие диапазон;
- разрешение — чем выше показатель, тем более четкое изображение;
- тип матрицы — CMOS или CCD (имеет более высокий уровень детализации);
- тип — сетевые или аналоговые, аналоговые работают только в связке с мониторами, сетевые могут подключаться к мобильному устройству или компьютеру через сеть, локальную или глобальную;
- цвет изображения — черно-белое или цветное;
- угол поворота — поворотными камерами с углом 10–20° оборудуют вызывные панели премиум-класса.
Камеры с CMOS или CCD-матрицей запускают режим записи посетителей при нажатии кнопки вызова или срабатывании датчика движения. Запись можно запускать и вручную. Некоторые домофоны сохраняют в памяти 200 и более изображений посетителей.
На что обратить внимание при выборе
Следующие параметры характеризуют функциональность вызывной панели, а также влияют на ее цену:
- поддерживаемые абонентские устройства — от 1 до 8;
- корпус — металлический, с защитой от воды, антивандальный, пластиковый, накладной или врезной;
- способ получения доступа — считывание карты, ввод кода;
- типы подключаемых электрических замков;
- разрешение видеокамеры;
- одно- или двустороннее видео (двустороннее дает возможность не только резиденту видеть посетителя, но и посетителю видеть резидента);
- размер встроенной памяти;
- тип питания;
- дополнительные функции — подсветка кнопок, ИК подсветка, датчики освещенности, датчики движения, регуляция громкости микрофона и т. д.
Специалисты рекомендуют ориентироваться в первую очередь на бюджет и на тот набор характеристик, который для вас является первоочередным.Tweet