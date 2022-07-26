Гид потупателя: как выбрать вызывную панель видеодомофона

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Вызывная панель, или видеопанель домофона — ключевой элемент системы видеоинтерком. Это переговорное устройство с камерой, которое размещается с внешней стороны двери. Дверь в данном случае оснащена электронным замком с удаленным доступом. Видеопанель обеспечивает удаленную связь с посетителем, контактное и удаленное управление доступом. От нее зависит удобство использования домофона, поэтому при выборе важно знать, на какие критерии ориентироваться.

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Из чего стоит видеопанель домофона

Вызывная панель домофона имеет основные составляющие:

  • корпус — металлический или пластиковый, накладной или врезной;
  • кнопка вызова;
  • встроенная видеокамера;
  • динамик;
  • микрофон;
  • реле управления замком.

Дополнительные элементы:

  • кодовая клавиатура;
  • считыватель карты;
  • модуль Wi-Fi (взаимодействует со специальным приложением на смартфоне, позволяя удаленно переговариваться и открывать замок);
  • контроллер интеграции с системой контроля и управления доступом;
  • датчик освещенности и инфракрасный светодиод, который включается при низком уровне освещения.

Выбор камеры вызывной панели

Выбирая камеру для панели домофона, стоит обратить внимание на следующие характеристики:

  • угол обзора — чем он шире, тем больше зона контроля, однако следует учитывать не только характеристики камеры, но стены и другие препятствия для обзора, значительно сужающие диапазон;
  • разрешение — чем выше показатель, тем более четкое изображение;
  • тип матрицы — CMOS или CCD (имеет более высокий уровень детализации);
  • тип — сетевые или аналоговые, аналоговые работают только в связке с мониторами, сетевые могут подключаться к мобильному устройству или компьютеру через сеть, локальную или глобальную;
  • цвет изображения — черно-белое или цветное;
  • угол поворота — поворотными камерами с углом 10–20° оборудуют вызывные панели премиум-класса.

Камеры с CMOS или CCD-матрицей запускают режим записи посетителей при нажатии кнопки вызова или срабатывании датчика движения. Запись можно запускать и вручную. Некоторые домофоны сохраняют в памяти 200 и более изображений посетителей.

На что обратить внимание при выборе

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Следующие параметры характеризуют функциональность вызывной панели, а также влияют на ее цену:

  • поддерживаемые абонентские устройства — от 1 до 8;
  • корпус — металлический, с защитой от воды, антивандальный, пластиковый, накладной или врезной;
  • способ получения доступа — считывание карты, ввод кода;
  •  типы подключаемых электрических замков;
  • разрешение видеокамеры;
  • одно- или двустороннее видео (двустороннее дает возможность не только резиденту видеть посетителя, но и посетителю видеть резидента);
  • размер встроенной памяти;
  • тип питания;
  • дополнительные функции — подсветка кнопок, ИК подсветка, датчики освещенности, датчики движения, регуляция громкости микрофона и т. д.

Специалисты рекомендуют ориентироваться в первую очередь на бюджет и на тот набор характеристик, который для вас является первоочередным.

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