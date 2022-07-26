Гид потупателя: как выбрать вызывную панель видеодомофона

Вызывная панель, или видеопанель домофона — ключевой элемент системы видеоинтерком. Это переговорное устройство с камерой, которое размещается с внешней стороны двери. Дверь в данном случае оснащена электронным замком с удаленным доступом. Видеопанель обеспечивает удаленную связь с посетителем, контактное и удаленное управление доступом. От нее зависит удобство использования домофона, поэтому при выборе важно знать, на какие критерии ориентироваться.

Из чего стоит видеопанель домофона

Вызывная панель домофона имеет основные составляющие:

корпус — металлический или пластиковый, накладной или врезной;

кнопка вызова;

встроенная видеокамера;

динамик;

микрофон;

реле управления замком.

Дополнительные элементы:

кодовая клавиатура;

считыватель карты;

модуль Wi-Fi (взаимодействует со специальным приложением на смартфоне, позволяя удаленно переговариваться и открывать замок);

контроллер интеграции с системой контроля и управления доступом;

датчик освещенности и инфракрасный светодиод, который включается при низком уровне освещения.

Выбор камеры вызывной панели

Выбирая камеру для панели домофона, стоит обратить внимание на следующие характеристики:

угол обзора — чем он шире, тем больше зона контроля, однако следует учитывать не только характеристики камеры, но стены и другие препятствия для обзора, значительно сужающие диапазон;

разрешение — чем выше показатель, тем более четкое изображение;

тип матрицы — CMOS или CCD (имеет более высокий уровень детализации);

тип — сетевые или аналоговые, аналоговые работают только в связке с мониторами, сетевые могут подключаться к мобильному устройству или компьютеру через сеть, локальную или глобальную;

цвет изображения — черно-белое или цветное;

угол поворота — поворотными камерами с углом 10–20° оборудуют вызывные панели премиум-класса.

Камеры с CMOS или CCD-матрицей запускают режим записи посетителей при нажатии кнопки вызова или срабатывании датчика движения. Запись можно запускать и вручную. Некоторые домофоны сохраняют в памяти 200 и более изображений посетителей.

На что обратить внимание при выборе

Следующие параметры характеризуют функциональность вызывной панели, а также влияют на ее цену:

поддерживаемые абонентские устройства — от 1 до 8;

корпус — металлический, с защитой от воды, антивандальный, пластиковый, накладной или врезной;

способ получения доступа — считывание карты, ввод кода;

типы подключаемых электрических замков;

разрешение видеокамеры;

одно- или двустороннее видео (двустороннее дает возможность не только резиденту видеть посетителя, но и посетителю видеть резидента);

размер встроенной памяти;

тип питания;

дополнительные функции — подсветка кнопок, ИК подсветка, датчики освещенности, датчики движения, регуляция громкости микрофона и т. д.

Специалисты рекомендуют ориентироваться в первую очередь на бюджет и на тот набор характеристик, который для вас является первоочередным.