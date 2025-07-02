Ігор Клименко вручив державні нагороди та відомчі відзнаки слідчим Національної поліції

1 липня, у день коли в Україні слідчі відзначають професійне свято, Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко вручив відзнаки тим, хто щодня стоїть на захисті правди й справедливості. У заході взяли участь керівництво Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та представники слідчих управлінь з різних регіонів України.

Перед початком урочистостей присутні вшанували пам’ять загиблих слідчих, які віддали своє життя, виконуючи службовий обов’язок. Особливу шану було висловлено поліцейським, які загинули під час бойових дій та обстрілів, зокрема у Київській області – у перші найважчі тижні вторгнення.

«Слідчі – це інтелект, від якого залежать долі людей, а також довіра наших людей. Так було до повномасштабної війни, так є зараз, і так буде. Ви працюєте на деокупованих територіях та під обстрілами, у бронежилетах і касках, заради того, аби кожен злочин був зафіксований, а правда – встановлена. Завдяки роботі слідчих поліції вже задокументовано понад 143 тисячі воєнних злочинів росії», – наголосив у своїй промові Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

В умовах повномасштабної війни кількості роботи у слідчих стало в рази більше. Вони документують наслідки воєнних злочинів окупантів, збирають свідчення постраждалих, щоденно працюють із рідними безвісти зниклих осіб, здійснюють огляди репатрійованих тіл. Також Ігор Клименко нагадав, що завдяки роботі слідчих світ побачив докази того, що держава-агресор під час репатріацій передала Україні тіла російських військових. Міністр подякував кожному за витримку, людяність і професіоналізм.

Голова Нацполіції Іван Вигівський наголосив на важливості ролі слідчих під час війни та подякував за їхню сміливість, витримку і професіоналізм. Водночас, відзначив ефективну роботу слідчих, які працюють і в стрілецьких підрозділах.

«Ви розслідуєте величезну кількість воєнних злочинів, хоча і до війни було велике навантаження на кожного слідчого. За усіма провадженнями, кримінальними справами і цифрами – ваша щоденна й кропітка робота. За вашими рішеннями долі і довіра від людей. Ми цінуємо вашу роботу, бо вона була, є і буде завжди важливою для нашої держави”, – зауважив Голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Великий колектив слідчих привітав перший заступник Голови Нацполіції – керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

«Дякую керівництву Міністерства та Нацполіції за підтримку та високу оцінку нашої діяльності, наших зобов’язань – процесуальних і службових, які, на жаль, війна значно розширила. Вдячний і кожному слідчому: кожен із вас щодня доводить людям, що закон діє навіть під час війни, а справедливість — це не абстракція, це наш щоденний виклик хаосу й насильству. Це конкретна перемога слідчих, яку ми виборюємо разом. Дякую усім вам за службу!» – додав Максим Цуцкірідзе.

Під час заходу кращим працівникам були вручені державні нагороди та відомчі відзнаки. Відзначені правоохоронці – представники як центрального апарату, так і територіальних підрозділів, які проявили мужність, принциповість та високу професійну майстерність у виконанні службових обов’язків.

Департамент комунікації МВС України