Из лукашенковской Беларуси сбежали еще трое спортсменов: один из них в Украину
Из Беларуси сбежали еще три спортсмена. Главный тренер гандбольного клуба «Витязь» Константин Яковлев уехал в Украину, а многоборцы Андрей Кравченко и его жена Яна Максимова решили не возвращаться из Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание «Наша Нiва» и заявления спортсменов в соцсетях.
По данным издания, Яковлев в июне отсидел 15 суток за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий. Его задержали 16 июня, когда он возвращался с другими спортсменами из Барановичей в Минск после встречи с журналистом Дмитрием Руто.
Как отмечает «Наша Нiва», Яковлев принимал участие в мирных акциях протеста и комментировал события, которые произошли после президентских выборов в августе 2020 года.
Беларусь также покинула спортивная супружеская пара — серебряный призер Олимпиады-2008 по десятиборью Андрей Кравченко и его жена — многоборка Яна Максимова.
В ноябре 2020 года Кравченко задержали на одном из протестных маршев. Он получил 10 суток административного ареста.
В своем Instagram Яна Максимова написала, что они с мужем долго думали, возвращаться ли в Беларусь. В итоге решили остаться в Германии.
«К огромному сожалению сейчас там (в Беларуси — ред.) можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни», — написала спортсменка.
Ранее журналист Дмитрий Лукашук сообщил, что известный белорусский спортсмен покинул Беларусь после ситуации с бегуньей Кристиной Тимановской. Личность уехавшего он не раскрыл.
Напомним, 2 августа стало известно, что муж легкоатлетки Кристины Тимановской покинул Беларусь и уехал в Украину.
Отметим, белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую пытались силой вернуть из Токио, где она должна была участвовать в Олимпиаде-2020, в Минск.
В итоге девушка получила убежище в посольстве Польши в Токио и готовится вылететь прямым рейсом в Варшаву.