Кабмін спростив отримання статусу особи з інвалідністю

«Збір відсутніх документів – це обов’язок не ветерана, ветеранки чи родин загиблих, а компетентних органів»

Кабмін спростив процедуру встановлення статусів особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих військовослужбовців. Про це йдеться у публікації Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відтепер статус особи з інвалідністю можна отримати у місячний термін двома шляхами:

у паперовій формі – через центр надання адмінпослуг (ЦНАП) незалежно від зареєстрованого місця проживання;

в електронній формі – через е-кабінет порталу “Дія” або Єдиного державного реєстру ветеранів війни (наразі електронний продукт перебуває у розробці).

Для отримання статусу необхідно подати заяву із зазначенням відомостей, необхідних для його надання. «Збір відсутніх документів – це обов’язок не ветерана, ветеранки чи родин загиблих, а компетентних органів. Їм надано право витребувати повний пакет документів від уповноважених органів або посадових осіб», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабмін затвердив перелік документів , які необхідні для проходження медико-соціальної експертизи. Зазначається, що внаслідок війни збільшується кількість людей, які потребують встановлення інвалідності, значну частину серед них складають військовослужбовці.

У зв’язку з цим визначено чіткий перелік документів, що подають пацієнти для проходження медико-соціальної експертизи, що дозволить зменшити навантаження на людей та скоротить терміни оформлення документів для подачі до МСЕК.

Як повідомлялося, у нещодавно ухваленому законі про мобілізацію присутнє положення, відповідно до якого громадяни, що отримали II та III групи інвалідності з 2022 року, або були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні будуть пройти переогляд у медичних комісіях у МСЕК чи ВЛК. Проте таке положення може негативно вплинути на можливість отримання інвалідності на законній основі для людини, яка за медичними показаннями має на це право. // Главком