Как можно сэкономить на лечении зубов

Услуги стоматолога в настоящее время стоят недешево. Но к счастью, существует целый перечень возможностей, который позволит снизить расходы на лечение без какого-либо урона для окончательного результата. Даже стоматология в Киеве может обеспечить пациентам качественное и при этом сравнительно недорогое лечение. Важно лишь разузнать подробнее обо всех вариантах. Специалисты клиники ЦИС поделились некоторыми советами, которые помогут пациентам в этом вопросе.

Как снизить расходы на лечение зубов

Визит к стоматологу похож на две стороны одной монеты. Врач в государственной клинике может не предоставить качественного лечения, а частный – способен разорить, предложив не дешевые, но вряд ли действительно необходимые дополнительные услуги. Но не стоит торопиться нервничать. Данный материал пояснит, как сэкономить на лечении зубов.

Сравнить цены в разных стоматологиях

Ценовая категория стоматологических услуг может зависеть не только от квалификации доктора или от качества материалов, используемых для работы. Но также от места, где располагается больница либо стоматологический кабинет. К примеру, приближенность к центру города делает цены выше, чем ближе к его окраинам. И чем больше необходимо услуг, тем ощутимее становится разница. Если состояние позволяет, можно посетить несколько различных клиник и выбрать наиболее выгодный для себя вариант.

Лечить зубы в другом городе

Разбираясь, где дешево вылечить зубы, можно сказать, что здесь принцип тот же – цены будут тем ниже, чем дальше город расположен от областных центров или прочих крупных городов. Хороших специалистов ведь можно отыскать не только там. И нередко случается так, что для имплантации либо удаления нескольких зубов гораздо выгоднее будет поехать в не столь отдаленный город. Разница в расходах будет потрачена на пребывание там. К тому же, лечение можно совместить с выходными или отпуском.

Следить за акциями

Современные частные кабинеты все чаще перенимают методики работы крупных компаний. Так, для расширения клиентской базы пациентов они объявляют о выгодных акционных предложениях – скидках или бесплатных дополнительных услугах, которые позволят дешево вылечить зубы. Обычно информация об этих специальных предложениях располагается на главной странице сайта клиники.

Регулярно посещать стоматолога

Чем раньше проблема будет обнаружена, тем дешевле обойдется ее решение. На ранней стадии полечить зубы всегда гораздо проще и дешевле. К примеру, в самом начале развития кариеса, может потребоваться лишь крохотная пломба. Но если им не заняться вовремя, существует даже риск потери зуба. В некоторых клиниках осмотр и консультации бесплатны, чем стоит воспользоваться.

Правильно следить за зубами

Это самое простое правило, которое соблюдает далеко не каждый. Обеспечение тщательного ухода с помощью правильно подобранной зубной пасты, щетки и других дополнительных элементов позволяет надолго сохранить здоровье зубов. А значит, сэкономить на их лечении.

Использовать кешбек при оплате

Расплачиваться картой – неочевидный, но действенный вариант. Если к карте подключена услуга кэшбека, в соответствии с условиями можно получать определенный процент возврата от потраченной суммы. Пусть и небольшой, но все же.

На чем не стоит экономить

Крайне важно не выбирать клинику, основываясь на желании дешево вылечить зубы. Иногда недорогое лечение может привести впоследствии к проблемам, на которые придется потратить еще больше денег. И меньшее из зол в данном случае – выпавшая после лечения кариеса пломба. Лечение зубных каналов или протезирование – процедуры уже куда сложнее. Потому и переделка их тоже будет непростой. Что повлечет за собой немалые непредвиденные траты. К выбору клиники и специалиста ни в коем случае нельзя относиться халатно.