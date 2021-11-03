Как оригинальная упаковка помогает привлечь и удержать клиентов

Чтобы бизнес был прибыльным, важно уделять внимание даже мельчайшим деталям. В особенности это касается упаковки, которая является носителем айдентики и стиля компании. Простые с виду коробки для отправки заказов – важное звено коммуникации с покупателями, так как от нее во многом зависит первое впечатление клиента. Специалисты компании «Дизайн Принт Украина» рассказывают о разнообразии этого вида упаковки.

Сфера использования

Картонные коробки – универсальная тара, в которой можно транспортировать все, включая продукты питания. При изготовлении такой упаковки используется экологичное сырье, не содержащее токсинов. Картонная тара широко используется практически во всех отраслях. Например:

доставка. Многие компании заказывают индивидуальные коробки для того, чтобы доставлять клиентам свои товары. Такая упаковка может быть разных размеров, форм, дизайна и т. д. Ее шаблон разрабатывается с учетом индивидуальных требований;

подарочные коробки. Также весьма популярны. На них наносят разные изображения, надписи, орнаменты и т. д. Причем такие изделия можно как перепродавать, так и использовать для упаковки товаров;

индивидуальная картонная упаковка для разнообразной продукции. Например, прочная коробка надежно защитит товары в стеклянной, пластиковой упаковках.

Такую тару, в зависимости от сферы использования, можно разделить на 3 вида: транспортная, потребительская и производственная, отмечают эксперты компании https://designprint.com.ua/packages/.

Выбор подходящей модели: размер, состав материала, конструкция

Важно, чтобы упаковка была практичной, качественной и красивой. Поэтому перед тем, как ее заказать, необходимо определиться с размером, типом конструкции и видом материала, который будет использоваться для изготовления. Учитывая эти критерии, картонные коробки можно разделить на следующие виды:

лоток. Такие изделия используются для хранения фруктов, овощей, идеально подходят для демонстрации товаров. Они не имеют крышки, а по бокам вырезаны ручки;

самосборные. Такие изделия имеют много разновидностей. Главное их преимущество заключается в возможности сборки без дополнительных приспособлений;

крышка-дно. Самый популярный вид картонных коробок. Одна часть изготавливается без дна, вторая – без верха. Есть модели с прозрачным окошком, через которое видно содержимое тары.

Однако если ни один из вышеперечисленных вариантов не подходит, можно заказать эксклюзивный дизайн и создать коробку нестандартной формы, например, восьми- или шестиугольную. Украсив их бирками, вкладышами и другими декоративными элементами, удастся не только оригинально презентовать товар, но и гарантировать его безопасную транспортировку.