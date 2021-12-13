Как получить тысячу за вакцинацию в monobank, ПриватБанк и Ощадбанк

Государственная программа «еПоддержка» стартует с 19 декабря. В рамках инициативы все украинцы старше 18 лет, которые прошли полный курс вакцинации, смогут получить 1000 гривен. Также условием является наличие «зеленого» COVID-сертификата в приложении «Дия».

Об этом пишет «Хвиля».

Как получить помощь

Первое, что нужно сделать, чтобы получить 1000 гривен за вакцинацию, — это подать заявку. Для этого в приложении банка нужно оформить карту «Поддержка» или получить ее в отделении.

Далее в нужно скачать приложение «Дия» и авторизоваться в нем, а также проверить наличие «зеленого» сертификата вакцинации.

Если сертификат есть в разделе «Услуги» нужно выбрать «Поддержка», выбрать карту для оплаты и нажать «Получить помощь».

Далее данные со сформированной заявки передаются на проверку и если все правильно, вскоре помощь поступит на карту.

Сейчас оформить карту «є Підтримка» можно уже в 6 банках — ПриватБанк, Monobank, Альфа-Банк, А-Банк, Укргазбанк и Ощадбанк. Также ожидается, что этот список могут пополнить и другие финучреждения.

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Как потратить 1000 гривен за вакцинацию

Каждый бизнес в Украине имеет собственный МСС-код. Кабмин определил перечень таких кодов для ряда направлений бизнеса, где можно потратить помощь. Это позволит не только поощрить вакцинированных украинцев, но и помощь сферам экономики, которые больше всего пострадали от коронакризиса.

Сейчас в список товаров и услуг, на которые можно потратить 1000 гривен за вакцинацию, входят: спортзалы, фитнесс клубы, театры и кинотеатры, музеи и выставочные центры. Также помощь можно будет потратить на покупку авиа- или железнодорожных билетов и товары из книжных магазинов.