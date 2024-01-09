Как получить визу в США для украинцев в 2024 году?

С февраля 2022 количество желающих поехать в США не уменьшилось, а наоборот, лишь возросло. К сожалению, консульские услуги в Украине остаются недоступными, хотя в мае 2022 года снова заработало посольство. Тем не менее виза в США для украинцев – это вполне достижимая мечта, хоть и с несколькими нюансами. Так, подаваться теперь нужно за рубежом, в одном из консульских центров. Более подробно о том, как получить американский штамп в загранпаспорт, рассказывают специалисты компании VisaProfi.

Определитесь с типом визы

Каким бы банальным этот пункт вам ни казался, на самом деле, правильно выбранный тип визы – это уже большая часть успеха в получении заветного штампа в паспорт. Ваша цель поездки должна совпадать с типом визы, иначе вы получите отказ.

Большинство туристов едет в США по туристической визе В1/В2. Также есть студенческие, гостевые, рабочие, визы талантов и другие. В зависимости от типа меняется список документов, которые нужно собрать, а также линия поведения на собеседовании с визовым офицером.

Заполните форму и соберите документы

Для получения визы необходимо заполнить форму DS-160, указав в ней реальные данные. Вопросов в форме немало, и часто аппликантам требуется помощь в оформлении виз именно с заполнением формы. Также понадобится собрать пакет документов. Он зависит от типа разрешения на въезд, на которое вы подаетесь, но в самом базовом варианте включает:

действующий загранпаспорт;

выписку с банковского счета;

документы, подтверждающие цель поездки – например, забронированные билеты, бронь гостиницы, приглашение в гости или на работу;

свидетельство о браке/рождении детей;

справку с места работы или учебы.

Фотографии брать с собой на встречу с сотрудником консульства или посольства не нужно. Их необходимо загрузить при заполнении анкеты онлайн. Это должны быть цветные фото размером 5 х 5 см.

Оплатите визовый сбор и запишитесь на собеседование

Стоимость визового сбора зависит от типа визы. В частности, для самых популярных, туристических виз, стоимость составляет $185. В случае отказа, оплаченный сбор не возвращается.

Также необходимо выбрать посольство или консульство, где вы хотите пройти собеседование с визовым офицером. В Украине на данный момент это сделать нельзя, поэтому приходится выбирать другую страну. Здесь стоит учесть, что не во всех странах есть слоты для нерезидентов, а где-то их очень мало. Чаще всего украинцы подаются в Варшаве, Кракове, Мюнхене, Франкфурте, Праге и Вене. Дату и время нужно выбрать онлайн и прибыть на место немного заранее.

Сама беседа с сотрудником консульства или посольства занимает всего несколько минут и именно от нее зависит, получите ли вы визу в США. Офицер может попросить документы из собранного вами пакета либо какую-то дополнительную информацию, а может вовсе не смотреть на документы и просто задать несколько вопросов о вас. Здесь все индивидуально, и помощь агентств заключается в том, чтобы подготовить клиентов к разным сценариям. От того, как вы будете себя вести и отвечать на вопросы, зависит, получите ли вы разрешение на въезд в США или нет.

Если визовый офицер вынес положительный вердикт, вы узнаете об этом сразу после собеседования. Сам же загранпаспорт со штампом вы сможете забрать через несколько дней.