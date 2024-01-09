Как получить визу в США для украинцев в 2024 году?

Published

С февраля 2022 количество желающих поехать в США не уменьшилось, а наоборот, лишь возросло. К сожалению, консульские услуги в Украине остаются недоступными, хотя в мае 2022 года снова заработало посольство. Тем не менее виза в США для украинцев – это вполне достижимая мечта, хоть и с несколькими нюансами. Так, подаваться теперь нужно за рубежом, в одном из консульских центров. Более подробно о том, как получить американский штамп в загранпаспорт, рассказывают специалисты компании VisaProfi.

Как получить визу в США

Фото: visaprofi.com.ua

Определитесь с типом визы

Каким бы банальным этот пункт вам ни казался, на самом деле, правильно выбранный тип визы – это уже большая часть успеха в получении заветного штампа в паспорт. Ваша цель поездки должна совпадать с типом визы, иначе вы получите отказ.

Большинство туристов едет в США по туристической визе В1/В2. Также есть студенческие, гостевые, рабочие, визы талантов и другие. В зависимости от типа меняется список документов, которые нужно собрать, а также линия поведения на собеседовании с визовым офицером.

Заполните форму и соберите документы

Для получения визы необходимо заполнить форму DS-160, указав в ней реальные данные. Вопросов в форме немало, и часто аппликантам требуется помощь в оформлении виз именно с заполнением формы. Также понадобится собрать пакет документов. Он зависит от типа разрешения на въезд, на которое вы подаетесь, но в самом базовом варианте включает:

  • действующий загранпаспорт;
  • выписку с банковского счета;
  • документы, подтверждающие цель поездки – например, забронированные билеты, бронь гостиницы, приглашение в гости или на работу;
  • свидетельство о браке/рождении детей;
  • справку с места работы или учебы.

Фотографии брать с собой на встречу с сотрудником консульства или посольства не нужно. Их необходимо загрузить при заполнении анкеты онлайн. Это должны быть цветные фото размером 5 х 5 см.

Оплатите визовый сбор и запишитесь на собеседование

Стоимость визового сбора зависит от типа визы. В частности, для самых популярных, туристических виз, стоимость составляет $185. В случае отказа, оплаченный сбор не возвращается.

Также необходимо выбрать посольство или консульство, где вы хотите пройти собеседование с визовым офицером. В Украине на данный момент это сделать нельзя, поэтому приходится выбирать другую страну. Здесь стоит учесть, что не во всех странах есть слоты для нерезидентов, а где-то их очень мало. Чаще всего украинцы подаются в Варшаве, Кракове, Мюнхене, Франкфурте, Праге и Вене. Дату и время нужно выбрать онлайн и прибыть на место немного заранее.

Сама беседа с сотрудником консульства или посольства занимает всего несколько минут и именно от нее зависит, получите ли вы визу в США. Офицер может попросить документы из собранного вами пакета либо какую-то дополнительную информацию, а может вовсе не смотреть на документы и просто задать несколько вопросов о вас. Здесь все индивидуально, и помощь агентств заключается в том, чтобы подготовить клиентов к разным сценариям. От того, как вы будете себя вести и отвечать на вопросы, зависит, получите ли вы разрешение на въезд в США или нет.

Если визовый офицер вынес положительный вердикт, вы узнаете об этом сразу после собеседования. Сам же загранпаспорт со штампом вы сможете забрать через несколько дней.

Like

You may also like...