Как правильно хранить и ухаживать за автомобильными дисками

Шины являются неотъемлемой частью любого автомобиля и предназначаются для обеспечения контакта с дорожным покрытием. От качества резины зависит управляемость и устойчивость транспортного средства. Выбор шин — задача, с которой рано или поздно сталкивается любой автолюбитель.

Множество известных производителей от Nokian https://rezina.ua/shiny/nokian/nordman-rs2/ до Pirelli, выпускают шины различных типоразмеров и сезонности. Резина известных брендов характеризуется высоким качеством материалов, надежностью и износостойкостью. Чтобы шины служили долго, за ними нужно правильно ухаживать и хранить. То же самое касается и дисков.

Ошибки при уходе за автомобильными дисками

Что нельзя использовать для чистки дисков:

Кислотные и щелочные составы. Такие средства хоть и устраняют грязь, но при этом атакуют другие поверхности. Они разрушают верхний слой, со временем вызывая коррозию. Чистящие средства для духовок. Хорошо удаляют жир и остатки пищи, но не могут использоваться для мойки колес. Использование чистящих средств также приводит к повреждению краски и верхнего слоя. Остатки спрея также нужно убрать с диска, и это может оказаться не так просто. Наждачную бумагу. В эту же категорию входят металлические щетки и губки. Эти инструменты эффективно удаляют загрязнения, но при этом портят краску, что может привести к необратимым последствиям. Жидкости для зажигалок. Многие автолюбители уверены, что тот же бензин можно использовать для удаления следов грязи. Действительно, загрязнения удаляются довольно быстро, но при этом горючие элементы и вещества остаются на колесах и тормозах. Жидкость для зажигалок можно использовать, но не рекомендуется. Курить в момент удаления грязи с диска категорически запрещается. Чистящие средства для раковин. Отличный выбор для домашнего использования, но не самый подходящий вариант для колес. Чистящие средства оставляют следы, в результате чего возможно поражение металла ржавчиной.

Также необходимо быть аккуратным, используя мойку высокого давления. Это один из самых эффективных и быстрых способов очистки колес от загрязнений, но при использовании такого оборудования нужно действовать аккуратно. Если шланг с водой будет находиться слишком близко, это приведет к повреждению слоя краски. Для ухода лучше использовать бескислотные очистители, это один из самых эффективных и безопасных способов. В продаже можно найти специальные средства для чистки колес.