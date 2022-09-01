Как предотвратить дефицит витамина Е у собак и источники его получения

Здоровое, сбалансированное питание требует наличия различных витаминов и минералов, одним из основных является витамин Е, это касается, как людей, так и собак. Что делает, чем полезен и как ваша собака может получить свою долю витамина Е, рассказывают специалисты зоомагазина «Петслайк».



Витамин Е классифицируется как «жирорастворимый» витамин, наряду с витаминами А, D и К, которые содержатся в продуктах с высоким содержанием жира и хранятся в печени и жировой ткани. Чтобы собака выглядела и чувствовала себя здоровой, очень важно, чтобы ее корма включали сбалансированное количество витамина Е.

Некоторые собаки могут столкнуться с повышенным риском дефицита витамина Е. Наследственная генетическая форма дефицита витамина Е наблюдается у английских кокер-спаниелей, а также собаки с панкреатитом могут столкнуться с повышенным риском дефицита.

Преимущества витамина Е

Витамин Е обладает целым рядом достоинств для здоровья, это необходимый ингредиент в рационах собак.

Он действует как антиоксидант, который является жизненно важной частью пищи питомца, помогает укрепить иммунную систему и бороться со свободными радикалами в коже, которые могут вызывать повреждение клеточных мембран, белков и ДНК, что часто приводит к болезням и преждевременному старению.

Витамин Е подходит для укрепления и поддержки иммунной системы, помогает предотвратить всевозможные заболевания, восстановить функции клеток, сердца, печени, нервные клетки и мышцы.

Витамин может быть полезен для снижения собачьего артрита, помогает поддерживать здоровую кожу, блестящую шерсть.

Симптомы недостатка витамина Е

Дефицит витамина Е встречается редко, его трудно обнаружить, поскольку симптомы очень неспецифичны. Но на некоторые следует обратить внимание:

чрезмерная линька;

слабость;

сухая шелушащаяся кожа;

плохое состояние шерсти;

потеря веса;

снижение зрения;

проблемы с фертильностью.

Если пёс испытывает их, следует проконсультироваться с ветеринаром, чтобы выяснить причину проблемы.

Откуда собака может получать витамин Е?

Любой корм для собак с пометкой «полноценный» с «добавленными витаминами и минералами» должен содержать достаточное количество витамина Е для удовлетворения потребностей среднестатистической собаки.

Качественные корма содержат различные витаминные комплексы, в том числе природные источники витамина Е.

Продукты с естественным высоким содержанием витамина Е:

Яйца.

Лосось.

Арахисовое масло.

Шпинат.

Подсолнечное масло.

Соевое масло.

3 лучших способа дать вашей собаке витамин Е:

Перорально, в качестве пищевой добавки. В маслах и шампунях. В их ежедневном рационе, т.е. в составе качественных консервированных, полувлажных и сухих кормов.

Собака всегда должна получать достаточное количество витаминов с пищей, но если у нее проблемы с кожей или ушами, ветеринар может порекомендовать витамины для собак, чтобы решить эту проблему.