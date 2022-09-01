Как предотвратить дефицит витамина Е у собак и источники его получения
Здоровое, сбалансированное питание требует наличия различных витаминов и минералов, одним из основных является витамин Е, это касается, как людей, так и собак. Что делает, чем полезен и как ваша собака может получить свою долю витамина Е, рассказывают специалисты зоомагазина «Петслайк».
Витамин Е классифицируется как «жирорастворимый» витамин, наряду с витаминами А, D и К, которые содержатся в продуктах с высоким содержанием жира и хранятся в печени и жировой ткани. Чтобы собака выглядела и чувствовала себя здоровой, очень важно, чтобы ее корма включали сбалансированное количество витамина Е.
Некоторые собаки могут столкнуться с повышенным риском дефицита витамина Е. Наследственная генетическая форма дефицита витамина Е наблюдается у английских кокер-спаниелей, а также собаки с панкреатитом могут столкнуться с повышенным риском дефицита.
Преимущества витамина Е
Витамин Е обладает целым рядом достоинств для здоровья, это необходимый ингредиент в рационах собак.
Он действует как антиоксидант, который является жизненно важной частью пищи питомца, помогает укрепить иммунную систему и бороться со свободными радикалами в коже, которые могут вызывать повреждение клеточных мембран, белков и ДНК, что часто приводит к болезням и преждевременному старению.
Витамин Е подходит для укрепления и поддержки иммунной системы, помогает предотвратить всевозможные заболевания, восстановить функции клеток, сердца, печени, нервные клетки и мышцы.
Витамин может быть полезен для снижения собачьего артрита, помогает поддерживать здоровую кожу, блестящую шерсть.
Симптомы недостатка витамина Е
Дефицит витамина Е встречается редко, его трудно обнаружить, поскольку симптомы очень неспецифичны. Но на некоторые следует обратить внимание:
- чрезмерная линька;
- слабость;
- сухая шелушащаяся кожа;
- плохое состояние шерсти;
- потеря веса;
- снижение зрения;
- проблемы с фертильностью.
Если пёс испытывает их, следует проконсультироваться с ветеринаром, чтобы выяснить причину проблемы.
Откуда собака может получать витамин Е?
Любой корм для собак с пометкой «полноценный» с «добавленными витаминами и минералами» должен содержать достаточное количество витамина Е для удовлетворения потребностей среднестатистической собаки.
Качественные корма содержат различные витаминные комплексы, в том числе природные источники витамина Е.
Продукты с естественным высоким содержанием витамина Е:
- Яйца.
- Лосось.
- Арахисовое масло.
- Шпинат.
- Подсолнечное масло.
- Соевое масло.
3 лучших способа дать вашей собаке витамин Е:
- Перорально, в качестве пищевой добавки.
- В маслах и шампунях.
- В их ежедневном рационе, т.е. в составе качественных консервированных, полувлажных и сухих кормов.
Собака всегда должна получать достаточное количество витаминов с пищей, но если у нее проблемы с кожей или ушами, ветеринар может порекомендовать витамины для собак, чтобы решить эту проблему.Tweet