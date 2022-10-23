Как влияет на экономику стран игровая деятельность

С каждым годом популярность азартных игр в мире увеличивается. При этом большая часть стран запрещают игровую деятельность, из-за чего их граждане нередко посещают в туристических целях страны, где казино легализовано.

Представители одного из первых легальных онлайн казино с лицензией в Украине игрового портала “Чемпион”, доступного во многих странах мира, рассказывают чем обусловлена популярность таких заведений и в каких странах еще они разрешены.

Чем обусловлена популярность

Независимо от количества победителей, казино всегда остается в плюсе. Игровая деятельность построена таким образом, что сколько бы людей не получали джек-пот, азартное заведение все равно получит прибыль, за счет бесконечного потока клиентов. Именно поэтому азартная индустрия сверхприбыльная.

Нередко желая сорвать джек-пот, игроки не просто спускают в казино последние деньги. Игровая зависимость заставляет влезать в долги, продавать недвижимость, лишь бы только получить возможность играть. Именно по этой причине многие страны запрещают азартные игры на законодательном уровне.

При этом есть страны, которые получают выгоду от игорного бизнеса на протяжении многих годов. Крупные наземные казино зарабатывают нереально большие суммы и неплохо пополняют бюджет страны, благодаря налогам. Вместе с тем такие заведения обеспечивают работу с высокой оплатой для нескольких тысяч людей по всему миру.

Где казино разрешены

Во многих странах мира, любая игровая деятельность категорически запрещена. Но есть точки, где азартные развлечения разрешены и положительно влияют на экономику.

Лас Вегас

Известный город, который считается синонимом азартного мира. Здесь игры на деньги легальны, что привлекает миллионы туристов со всего мира. За год в городе бывает более 40 млн. посетителей, которые в среднем оставляют в казино около $600 и не менее $400 на потребности, связанные с пребыванием в городе. За год туристы пополняют бюджет страны примерно на 40 млрд. долларов. Рабочие места здесь высоко оплачиваются и приносят наемному рабочему примерно 47 тыс. долларов в год. Только гостиницы отдают не менее 1 млрд. долл. в бюджет.

Макао

Макао считается центром азартного бизнеса и единственным городом в Китае, где разрешены игры на деньги. Город является наибольшей туристической точкой в большей мере для граждан страны. Прибыль от азартных игр составляет не менее 40% ВВП Макао, что в денежном эквиваленте составляет примерно 37 млрд. долларов. Казино в Макао обеспечивает работой примерно 70% местного населения.

Монако

Считается самым маленьким городом-государством в Европе. Здесь располагаются самые роскошные игровые казино, посещать которые разрешено только иностранным туристам. Для граждан страны азартные игры запрещены и противозаконны.

Всего в Монако работает 4 казино, прибыль которых составляет примерно 210 млн. евро и дает рабочие места примерно для полторы тысячи жителей. Игровой бизнес привлекает сюда самых богатых туристов со всего мира.

Филиппины

Здесь азартные игры легализованы совсем недавно, благодаря чему начали развиваться онлайн казино. На протяжении нескольких лет, азартные развлечения развивались и набирали популярности. Сейчас их годовой доход составляет около $25 млрд. также такой шаг позволил создать многочисленные рабочие места для филиппинцев и китайцев.

Грузия

Грузия также разрешила легальное существование для игорного бизнеса. При этом его деятельность строго контролируется государством. Для открытия казино в стране операторы должны заплатить примерно 1,7 млн. долл. Для привлечения иностранных инвесторов в стране существуют льготы на открытие казино в туристических городах. Ежегодные отчисления налогов в бюджет составляют не менее 50 млн. долларов.