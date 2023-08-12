Как избежать потери и порчи вещей при переезде?

Перевозка вещей при переезде — крайне непростая задача. В суете погрузки, разгрузки и транспортировки чемоданы могут потеряться, а хрупкие вещи – разбиться или поцарапаться. Как свести подобные неприятности к минимуму?

Специалисты компании Инка-Транс собрали практические советы от профессиональных перевозчиков о том, как правильно подготовить, упаковать и погрузить вещи, чтобы сохранить их в целости и избежать потерь при переезде. Вы узнаете, какие материалы и техники упаковки оптимальны для разных категорий вещей и как сделать процесс максимально безопасным.

Как правильно упаковать вещи для перевозки?

Прежде чем заказать машину для перевозки вещей специалисты компании рекомендуют правильно упаковать предметы перевозки, чтобы обеспечить успешную транспортировку? Воспользуйтесь для этого следующими советами:

Упаковка должна подбираться в зависимости от ее содержимого. Для хрупких предметов нужны жесткие коробки с амортизирующими прокладками из поролона, гофры. Для одежды подойдут мягкие сумки, чемоданы. Вещи в коробках следует укладывать плотно, чтобы минимизировать пустоты, но без чрезмерного уплотнения. Оптимально оставлять небольшой зазор 1-2 см для амортизации при ударах и тряске. Все стеклянные и керамические предметы, рамки с картинами следует обернуть пузырчатой пленкой, прокладывать мягкими тканями — это погасит удар и предотвратит возникновение сколов. Чтобы вещи не смещались внутри коробок при перевозке, их нужно зафиксировать при помощи стрейч-пленки, воздушно-пузырчатых пакетов, гофрированных картонных перегородок. Для одежды оптимально использовать чемоданы, мягкие сумки, плотные мешки. Вещи нужно аккуратно уложить, проложить тканями, распределить по размерам, чтобы максимально эффективно заполнить объем. Обувь лучше упаковывать в индивидуальные коробки из плотного картона по парно, предварительно обернув носки бумагой или пленкой, чтобы избежать потертостей. Каждую упакованную коробку важно подписать маркером с указанием содержимого и особых условий транспортировки – «Хрупкое», «Верх» и так далее.

Как обеспечить сохранность вещей во время погрузки?

Чтобы обеспечить сохранность вещей в процессе погрузки при переезде, эксперты транспортной компании https://inka-trans.ua, рекомендуют придерживаться следующих правил:

Контролируйте процесс погрузки и следите за аккуратностью грузчиков. Они не должны допускать падений, резких наклонов, ударов во время переноски вещей.

Размещайте коробки и предметы в кузове плотно друг к другу, максимально заполняя пространство. Это исключает смещения груза в пути.

Тяжелые вещи и коробки размещайте внизу, более легкие и хрупкие — сверху и по центру. Так они не прогнутся под весом и не упадут.

Применяйте системы крепления груза — ремни, растяжки, сетки – для фиксации коробок и предотвращения их опрокидывания в пути.

Выстилайте дно кузова одеялами и прокладывайте их между частями груза, чтобы избежать повреждений и сколов.

Используйте уголки и поролоновые вставки в упаковке хрупких предметов для амортизации.

Если не хотите сами контролировать организацию процесса, доверьте грузоперевозку профессиональной транспортной компании.