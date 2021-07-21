Какие «покращення» ждут граждан в оплате коммунальных услуг
С осени в Киеве и ряде городов Украины вырастут тарифы на горячую воду и отопление.
Об этом сообщал НВ.Бизнес, ссылаясь на замглавы Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева.
Так, тарифы вырастут на 30−40% с 1 октября. Пантелеев объяснил, что предприятия теплоснабжения не имеют оборотных средств, являются «планово убыточными» и не могут обеспечивать предоплату за газ. Кроме того, по его словам, природный газ катастрофически дорожает.
«На рынке сложились все предпосылки для того, чтобы пересмотреть тарифы коммунальных предприятий… Ситуация настолько критическая и масштабная, что нужно усилие всех ветвей власти», — сказал Пантелеев.
Какими будут тарифы на тепло с 1 октября?
- тариф на тепло — 2151,77−2433,90 грн/м кв за 1 гигакалорию в зависимости от типа присоединения дома;
- тариф на горячее водоснабжение — 109,55−122,17 грн/м куб;
- около 53,2 грн/м² — стоимость отопления в домах без счетчика.
Появление новой графы в платежках
Директор структурного подразделения Энергосбыт КП Киевтеплоэнерго Константин Лопатин во время брифинга сообщил, что в платежках киевлян будет отображена новая строка с авансовым платежом.
По словам Лопатина, это уменьшит финансовую нагрузку на домохозяйство и позволит Киевтеплоэнерго «аккумулировать определенное количество средств для возможности своевременно начать отопительный сезон». Лопатин подчеркнул, что авансовый платеж добровольный. Дополнительная графа содержит среднюю сумму, которую потребитель платит в месяц за разные услуги ЖКХ.