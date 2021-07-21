Какие «покращення» ждут граждан в оплате коммунальных услуг

С осени в Киеве и ряде городов Украины вырастут тарифы на горячую воду и отопление.

Об этом сообщал НВ.Бизнес, ссылаясь на замглавы Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева.

Так, тарифы вырастут на 30−40% с 1 октября. Пантелеев объяснил, что предприятия теплоснабжения не имеют оборотных средств, являются «планово убыточными» и не могут обеспечивать предоплату за газ. Кроме того, по его словам, природный газ катастрофически дорожает.

«На рынке сложились все предпосылки для того, чтобы пересмотреть тарифы коммунальных предприятий… Ситуация настолько критическая и масштабная, что нужно усилие всех ветвей власти», — сказал Пантелеев.

Какими будут тарифы на тепло с 1 октября?

тариф на тепло — 2151,77−2433,90 грн/м кв за 1 гигакалорию в зависимости от типа присоединения дома;

тариф на горячее водоснабжение — 109,55−122,17 грн/м куб;

около 53,2 грн/м² — стоимость отопления в домах без счетчика.

Появление новой графы в платежках

Директор структурного подразделения Энергосбыт КП Киевтеплоэнерго Константин Лопатин во время брифинга сообщил, что в платежках киевлян будет отображена новая строка с авансовым платежом.

Это нововведение позволит избежать накапливания долгов за коммуналку в случае, если оплата не была произведена по какой-либо причине. Дополнительный платеж пока не является обязательным. Потребители могут выбирать самостоятельно, платить им наперед за коммунальные услуги, или нет.

По словам Лопатина, это уменьшит финансовую нагрузку на домохозяйство и позволит Киевтеплоэнерго «аккумулировать определенное количество средств для возможности своевременно начать отопительный сезон». Лопатин подчеркнул, что авансовый платеж добровольный. Дополнительная графа содержит среднюю сумму, которую потребитель платит в месяц за разные услуги ЖКХ.