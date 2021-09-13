Какие привилегии получат вакцинированные граждане

В Украине усиливают карантин. Вакцинированные от коронавируса получат привилегии.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на на решение Кабмина.

В частности, ограничения «желтой» и «красной» зон эпидемической опасности не будут распространяться на те заведения, в которых коллектив и посетители имеют COVID-сертификаты.

Проверять посетителей заведений нужно будет с помощью внутреннего свидетельства о вакцинации, документы будут доступны в приложении «Дии».

Полный список привилегий: