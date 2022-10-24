Какую роль выполняют макро- и микро- элементы в организме человека

Некоторые часто путают понятия “микроэлемент” и “макроэлемент” в контексте присутствия их в человеческом теле. Это присуще многим, кто не вовлечен напрямую в сферу биохимии. Единственное, что стоит знать об отличии между этими двумя биологически значимыми элементами, заключается в том, что “макро-” присутствуют в нашем теле в количестве более 0,1%, тогда как “микро-” не дотягивают и до 0,001% общего веса.

Но вот о чем действительно стоит узнать поподробнее – это о функции макроэлементов в организме человека, ежедневная норма их поступлений, чем грозит их нехватка, и как её восполнить. Об этом рассказывают специалисты компании Vitaworld.

Макроэлементы

Макроэлементы обеспечивают организм энергией, помогают предотвратить болезни и позволяют организму правильно функционировать. Макроэлементы доступны во многих источниках пищи, но бывает трудно определить их правильное количество, которое необходимо потреблять. Существует также ряд факторов, которые могут повлиять на количество макроэлементов, необходимых человеку.

Три основных макроэлемента — это углеводы, жиры и белки. Углеводы наполняют ваше тело мгновенной энергией. Белок содержит аминокислоты, необходимые для построения мышц, кожи, крови и важных структур мозга и нервной системы. А жир жизненно важен для развития мозга, изоляции, запасов энергии, функционирования клеток и защиты ваших органов.

Рекомендуется получать 45–65 % калорий из углеводов, 10–35 % из белков и 20–35 % из жиров. Однако личные потребности варьируются в зависимости от уровня активности, возраста и других факторов.

Микроэлементы

Микроэлементы выполняют в организме иную роль, чем макроэлементы. Существует 13 незаменимых витаминов и 13 незаменимых минералов, каждый из которых имеет определенные, иногда перекрывающиеся функции.

«Необходимый» означает, что человек должны получать эти питательные вещества из своего рациона. Некоторые витамины — D, K, B12 и биотин — могут вырабатываться организмом, но не всегда в достаточном количестве. Микроэлементы поддерживают рост, развитие мозга, иммунную функцию и энергетический обмен.

В то время как макроэлементы обеспечивают энергию и являются строительными блоками структуры и функций человеческого тела, микроэлементы не содержат калорий. Вместо этого они жизненно важны для извлечения энергии из пищи и облегчения большинства процессов в организме. Вот основные микроэлементы помимо витаминов A, B, C, D и E:

Натрий

Элемент, содержащийся в межклеточном пространстве в виде ионов. Вместе с ионами хлора они поддерживают постоянство давления и объема физиологических жидкостей организма, способствуют удержанию воды в нем. Так, 1 г натрия может связывать 25 г воды. Натрий также участвует в транспортировке аминокислот, сахаров и других соединений; в передаче нервных импульсов, формировании кратковременной памяти; влияет на возбудимость мышечных волокон и сердечно-сосудистой системы. Ионы натрия вместе с другими ионами обеспечивают кислотно-щелочное равновесие крови и других жидкостей организма. Недостаток его вызывает нарушение многих процессов и может сопровождаться потерей аппетита, апатией, тахикардией. Суточная потребность – 10-15 г в виде хлорида натрия.

Калий

Макроэлемент, присутствующий во всех тканях организма и в пищеварительных соках. Он участвует в передаче нервных импульсов по мышечным и нервным клеткам, в обеспечении осмотических явлений, стимулирует деятельность сердечных мышц. При недостатке калия нарушается синтез гликогена, появляются запоры, рвота, скачки давления и аритмия; судороги и слабость в мышцах, шелушение кожи, хроническая усталость и сонливость. Суточная потребность – 2-4 г. Содержится в картофеле, абрикосах, фасоли, черносливе и многих других овощах и фруктах. При избытке калия наблюдается усиленная потеря организмом натрия.

Кальций

1,5% процента нашего тела – это кальций. Из этого числа около 97% содержится в костях. Остальные распределились по всем тканям и жидкостям организма. Соли кальция играют важную роль в регуляции процессов сокращения мышц, свертывании крови, формировании опорных и покровных тканей. Нарушение всасывания Са может наблюдаться при наличии в рационе избытка жиров, фосфатов, фитиновой и щавелевой кислот. Суточная потребность – 0,8-1 г. Дефицит кальция https://vitaworld.com.ua/ru/mineraly/kalciy грозит развитием таких неприятностей как проблемы с сердцем и сосудами; повышенное артериальное давление (гипертензия), в период менопаузы у женщин – переломы шейки бедра, в особо запущенных случаях – рак толстой кишки.

Магний

Чрезвычайно важный макроэлемент. Содержится в плазме крови, органах и тканях, а также в виде фосфатов входит в состав костной ткани, где находится основная его масса. Биологическая роль магния представляет собой широкий спектр: он формирует ДНК, участвует в метаболизме витаминов С и В; участвует в формировании костей; помогает превратить калории в энергию; обеспечивает стабильность работы сердечно-сосудистой системы; способствует превращению кальция в материал для зубов, ногтей и волос. Суточная потребность в магнии составляет 0,3-1,2 г. При меньших количествах развивается целый комплекс симптомов – апатия, слабость, сонливость, наблюдается кальцификация артериальных сосудов, сердечной мышцы, почек. Судороги, повышенный тонус матки и гипертония – это также последствия дефицита магния.

Хлор

Ионы хлора вместе с ионами натрия выполняют жизненно важную функцию: поддерживают показатели гомеостаза – стабильности внутреннего космоса организма. Почти 70% давления плазмы обеспечивается именно хлоридами. Важна роль ионов хлора также в поддержании кислотно-щелочного равновесия, рН-показателе желудочного сока. Ионы хлора содержатся во всех биологических жидкостях организма, составляют 0,15% нашей массы. Суточная потребность обеспечивается за счет употребления хлорида натрия – поваренной соли.

Сера

В организме находится в составе органических и неорганических соединений. Её значительное количество содержится в белках покровных тканей, входит в состав ферментов, гормонов, пептидов, а также многих других соединений, обеспечивающих многочисленные реакции промежуточного обмена в организме. В виде сульфатов сера участвует в обезвреживании многих токсичных продуктов обмена. Содержание в организме – 0,35%.

Фосфор

Кальциевые соли фосфора входят в состав костной ткани, выполняя структурную функцию. В костной ткани содержится более 75% фосфора. Фосфолипиды и фосфопротеиды играют немаловажную роль в образовании мембранных структур клетки и клеточных органелл. Фосфор входит в состав многих соединений, участвующих в энергетическом обмене организма. Так, фосфор содержится в составе АТФ — основного энергетического соединения организма, а также креатинфосфата, обеспечивающего биоэнергетику сердечной и скелетной мышцы. Неорганические соединения фосфора содержатся в эритроцитах и ​​в плазме крови. Для организма незаурядное значение имеет поддержание эквивалентного соотношения между фосфором и кальцием (1:1,5). При его нарушении появляются расстройства в деятельности организма. Повышенная потребность в данном макроэлементе наблюдается при значительных физических и умственных нагрузках, туберкулезе.