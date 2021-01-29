Календарный план вакцинации украинцев: кто и когда получит прививку

Министерство здравоохранения представило календарный план вакцинации украинцев от коронавируса. Ожидается, что вакцинация населения начнется в феврале.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Календарный план состоит из 5 этапов вакцинации девяти групп населения. В плане также отмечено, кто, когда и где будет получать прививку от коронавируса.

Февраль-апрель : 367 тысяч медиков стационаров и участники ООС.

: 367 тысяч медиков стационаров и участники ООС. Апрель-май : 1,9 млн лиц в возрасте 80+ лет и работников первичной медпомощи.

: 1,9 млн лиц в возрасте 80+ лет и работников первичной медпомощи. Май-июнь : 363 тысячи других медработников.

: 363 тысячи других медработников. Июнь-июль : 2,9 млн лиц в возрасте 70-79 лет.

: 2,9 млн лиц в возрасте 70-79 лет. Июль-август : 640 тысяч сотрудников структур госбезопасности.

: 640 тысяч сотрудников структур госбезопасности. Август-сентябрь : 2,3 млн лиц в возрасте 65-69 лет.

: 2,3 млн лиц в возрасте 65-69 лет. Сентябрь-октябрь : 1,4 млн работников образования.

: 1,4 млн работников образования. Октябрь-ноябрь : 2,8 млн лиц в возрасте 60-64 года.

: 2,8 млн лиц в возрасте 60-64 года. Ноябрь-декабрь: 1,7 млн представителей других категорий.

Напомним, сегодня главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал возможную дату начала вакцинации от коронавируса.

Кроме того, в Минздраве рассказали, как будет работать запись на вакцинацию от коронавируса в Украине. // РБК-Украина