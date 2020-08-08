Кличко потребовал от компании Bolt убрать электросамокаты с улиц Киева

Спустя сутки после официального запуска проката электросамокатов Bolt в Киеве мэр заявил, что компания не согласовала с городом размещение новой услуги.

По словам Кличко, компания Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице. Об этом мэр написал на своих официальных страницах в соцсетях, передает Информатор.

«Движение этого вида «транспорта» не урегулировано действующим законодательством Украины. Поэтому город не может позволить компании предоставлять такой вид услуг.

Отмечу, что в КГГА поступили предложения на проведение инвестиционного конкурса на размещение пунктов проката электросамокатов — по принципу велопроката. И конкурс будет проведен, но — после внесения соответствующих изменений в законодательство Украины о дорожном движении.

Поэтому я призываю компанию Bolt убрать несанкционированно установленные пункты проката. И соблюдать действующее законодательство. Иначе городские службы будут вынуждены убрать самовольно размещенные пункты с электросамокатов.

Примером цивилизованного сотрудничества с городом и предоставление услуг в законный способ является работа пунктов велопроката. Уже два года успешно работают в столице и сеть», — написал Кличко.

Напомним, 7 августа в Киеве презентовали сервис проката электромасокатов от Bolt. Стоимость разблокировки электросамоката составит 29 гривен, а минута поездки ― 4,90 гривен. Пользователь также сможет арендовать самокат на весь день по специальной выгодной цене ― 600 гривен.