Кличко виступив проти закриття столичного метро при локдауні

«Не можна, щоб ми зупинили роботу транспорту, і люди будуть забиватися в один автобус, як минулого разу».

Мер Києва Віталій Кличко проти зупинки громадського транспорту і закриття метро в разі запровадження жорсткого карантину у столиці.

Про це Кличко заявив в ефірі каналу «Україна 24».

«Я наполягатиму, що при введенні локдауну у жодному разі не можна зупиняти роботу метро і громадського транспорту. Все вводиться для того, щоб розірвати ланцюг поширення, але дуже багато людей задіяні в забезпеченні життєдіяльності міста, і ми не можемо зупинити місто взагалі. Я говорю про водопостачання, електропостачання тощо. Місто — це живий організм. Не можна, щоб ми зупинили роботу транспорту, і люди будуть забиватися в один автобус, як минулого разу», — сказав він.

Мер Києва наголосив, що запроваджує карантин виключно уряд, але якщо його буде введено, то «потрібні чіткі правила дотримання цього карантину».

«Вони повинні бути визначені й доведені до кожного. Також потрібно стежити за чітким виконанням правил, тому що часто у нас правила вводяться, але не виконуються», — сказав він.

Кличко зазначив, що в багатьох інших країнах вводили локдаун, але транспорт не зупиняли, щоб люди могли їздити на роботу.

«Я багато разів підкреслював, що без крайньої потреби люди не повинні виходити в громадські місця, користуватися громадським транспортом. І дуже важливо контролювати ті правила, які введе уряд. Ми звертаємося до людей, щоб вони проявляли свідомість. Локдаун не матиме ніякого ефекту, якщо ми не розірвемо ланцюжок передачі інфекції», — сказав він. // lb.ua