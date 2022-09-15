Коронавірус у Києві набирає обертів, його симптоми змінилися

Найкращою профілактикою COVID-19 та його важких наслідків лишається вакцинація, а також дотримання протиепідемічних заходів.

За місяць кількість випадків захворювання на COVID-19 у Києві зросла у понад 7 разів. Якщо у серпні за один з тижнів було підтверджено 316 випадків коронавірусу, то у вересні за тиждень – вже 2 тис. 278.

Про це повідомляє прес-служба КМДА й попереджає, що кількість випадків захворювання на коронавірус стрімко зростає.

Крім того, збільшується кількість важких випадків, що потребують стаціонарного лікування. Так, на сьогодні в лікарнях столиці дорослих пацієнтів із COVID-19 перебуває вдвічі більше, ніж на початку вересня, а дітей – вчетверо більше.

Також помічено зміни в основних симптомах COVID-19 – він може протікати на тлі нормальної температури тіла.

“Лікарі відзначають зміни в основних симптомах хвороби: якщо раніше здебільшого це було підвищення температури, нежить, кашель, пневмонії, то сьогодні хвороба в легких формах може даватися взнаки розладами кишково-шлункового тракту, а у складних – “бити” по серцево-судинній і судинно-мозкових системах і навіть проявлятись інсультом або інфарктом. І все це можливо на тлі нормальної температури тіла”, – йдеться у повідомленні.

Найкращою профілактикою COVID-19 та його важких наслідків лишається вакцинація, а також дотримання протиепідемічних заходів.

Як повідомлялося, у вересні Міністерство охорони здоров’я планує дозволити щеплення четвертою дозою від COVID-19 для всіх українців. // УНІАН