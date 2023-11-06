Кримінальний адвокат: спростування голівудських стереотипів

Завдяки голлівудським фільмам адвокат по кримінальним справам багатьма людьми сприймається лише як спритник, чий талант оратора виблискує у судовій залі й перетягує присяжних на «правильний» бік правосуддя. Це звісно стереотипи.

Яку насправді роль відіграє кримінальний адвокат, кому потрібна його допомога та які цінники на адвокатські послуги – розповідають експерти адвокатського об’єднання «Актум».

Хто може бути захисником у кримінальному процесі

Професійний адвокат із кримінальних справ вирізняється такими рисами:

фаховий юрист;

отримав свідоцтво, що надає право на адвокатську діяльність;

спеціалізується на правозахисті осіб, які є фігурантами кримінальних проваджень;

захищає громадян та організації, яких зачіпають/обмежують кримінально-процесуальні дії.

Адвоката запрошує інтересант в його послугах (лат. advocatus — прикликаний), або призначає держава – коли у особи немає коштів на оплату праці такого юриста.

Хто може мати кримінального адвоката

Конституційне право громадян на захист – то імператив. Конкретно у кримінальному процесі скористатись послугами адвоката може кожний його учасник:

підозрювані (на інших стадіях – підсудні, засуджені);

потерпілі;

свідки;

цивільні позивачі та відповідачі.

Оскільки у рамках кримінального провадження може йти розслідування й щодо юридичних осіб – вони також мають право запросити на свій захист адвоката по кримінальним справам.

Ще одна категорія, яка потребує адвокатської допомоги – треті особи, щодо яких чинять такі слідчі дії, як обшук, вилучення або арешт майна.

Нарешті, кожний учасник ДТП має право викликати адвоката для свого захисту під час огляду місця події.

Що робить адвокат у кримінальній справі?

Це залежить від процесуального статусу клієнта та делегованих функцій. Частіше за все адвокат із кримінальних справ захищає підозрюваного у злочині. У такому випадку фахівець:

консультує з питань кримінального права та процесу;

спільно виробляє стратегію і тактику поведінки на кожній стадії процесу;

покроково реалізує лінію захисту під час слідчих та процесуальних дій;

збирає інформацією, формує доказову базу на користь клієнта;

складає юридичні документи – запити, клопотання до слідства та суду, апеляції та касації, угоди з обвинувачем тощо;

контролює умови тримання під вартою;

психологічно підтримує підзахисного.

Оскарження рішень слідства, прокуратури та суду; ініціювання експертиз, залучення фахівців із різних сфер знання і т. ін. – системна адвокатська праця, мета якої – вибороти результат на користь клієнта.

Які гонорари беруть кримінальні адвокати

Лінійної відповіді не існує. Адвокатські послуги коштують по-різному, адже на це впливають такі фактори, як-от:

складність справи – кількість епізодів, обсяг слідчо-процесуальних дій, тривалість розгляду;

регіональність, потреба в командировках тощо;

ім’я адвоката, його досвід і репутація;

“гучність” справи, ступінь протидії процесуальних супротивників (потреба в особистій охороні, наприклад).

Адвокати по кримінальних справах практикують два формати гонорару: погодинна оплата або авансова сплата праці на певному етапі провадження.