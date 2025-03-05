Київрада готує нову порцію перейменувань вулиць (список)

Процес дерусифікації та деколонізації у Києві майже завершено, однак залишились декілька винятків, коли заяви щодо перейменувань чи найменувань столичних вулиць приймаються до розгляду.

Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомила депутатка Київради, голова комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха.

За словами голови комісії Київради, існує три винятки, за яких сьогодні можливі перейменування чи найменуванння вулиць у Києві: присвоєння назв новим об’єктам, повернення історичної назви чи уточнення назви відповідно до вимог українського правопису та перейменування за висновком, наданим Інститутом національної пам’яті.

«Згідно одного з таких рішень вулиця та провулок Антона Макаренка підлягають перейменуванню», – зазначила Вікторія Муха.

За словами депутатки, 11 вулиць пройшли розгляд експертною топомінічною комісією та очікують на громадське обговорення на платформі « Київ Цифровий», а саме:

Вул. Волго-Донська – вул. Павла Петриченка

Вул. Дунаєвського + пров. Дунаєвського – вул. Цундарівська + пров. Цундарівський

Вул. Левітана – вул. Лукрецька

Вул. Повітрофлотська – є пропозиція не перейменовувати

Вул. Суворова – вул. Людмили Фої

Вул. Сулеймана Стальського – вул. Ігоря Юхновського

Вул. Червона – вул. Василя Копаня

Вул. Макаренка – вул. Шейха Мансура

Пров. Макаренка – пров. Софії Окуневської

Просп. Маршала Рокоссовського – просп. Дмитра Павличка

«Ще один об’єкт – провулок Балакірєва – рекомендувано вилучити з процедури перейменування та вилучити його з переліку поіменованих об’єктів Києва. Оскільки в процесі розвитку та розбудови міста він фактично зник з мапи місця», – додала Вікторія Муха.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року у столиці тимчасово припинили приймання заяв на перейменування вулиць на честь загиблих захисників та захисниць. Таке рішення було ухвалено нібито щоб уникнути конфліктних ситуацій і розробити нові форми меморіалізації російсько-української війни. Як повідомила депутатка Київради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, наразі Київ переосмислює і шукає нові рішення з меморіалізації російсько-української війни. За її словами, столична влада p;шукає нові форми вшанування та пам’ятання спільно з істориками, науковцями та експертами, очільниками громадських ініціатив та організацій, представниками ветеранських спільнот і родин загиблих.