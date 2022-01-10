Мешканця Лисичанська судитимуть за смертельне побиття дружини

Прокурори Лисичанської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт стосовно 31-річного чоловіка, який наніс тяжкі тілесні ушкодження своїй дружині, що спричинили її смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, у жовтні 2021 року мешканець м. Лисичанськ, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за місцем проживання, на ґрунті ревнощів розпочав сварку зі свою дружиною. У ході сутички, маючи злочинний умисел на заподіяння тілесних ушкоджень, чоловік став наносити множинні удари руками та ногами по різним частинам тіла жінки, від яких невдовзі вона померла.

Наразі це не перший випадок побиття обвинуваченим своєї дружини. Зазначимо, що раніше чоловіка неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

За принципової позиції прокурорів 22 жовтня 2021 року Лисичанський міський суд Луганської області обрав підозрюваному запобіжний захід. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими відділу поліції № 3 Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Фігуранту загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Лисичанської окружної прокуратури)