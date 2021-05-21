Методы лечения варикозного расширения вен

Варикоз — это не только эстетическая проблема, но и серьезная болезнь, которая может повлиять на качество жизни и спровоцировать тяжелые осложнения. Согласно статистическим данным по всему миру более 75% женщин и почти 60% мужчин имеют такое заболевание.

Из этого следует, что патологические изменения сосудов являются большой проблемой в наше время и требуют особого внимания как пациентов, так и врачей.

Существует несколько способов борьбы с этим недугом. О некоторых рассказывает практикующий флеболог.

Консервативный метод лечения

На ранних стадиях варикоза основным заданием становятся профилактические действия, которые препятствуют его дальнейшему развитию. Осуществлять лечение варикоза в клинике, используя оперативное вмешательство иногда невозможно, в таких случаях тоже пригодится консервативная терапия.

Главными компонентами такого метода являются:

ношение компрессионных чулков либо бинтов, которые сдавливают кожу. При этом уменьшается давление в венах и они немного сужаются. Применять такой метода противопоказано при атеросклерозе, аортоартерите или прочих воспалительных процессов ног;

медикаментозные предписания, которые выписываются индивидуально. Чаще всего это мази с эффектом антикоагуляции, тонизации или таблетки. Самостоятельно такие препараты лучше не использовать, чтобы не нарушить факторы свертываемости крови.

Венэктомия

Это самый радикальный способ удаления поврежденных вен в месте впадения их в глубокие вены. Оперативное вмешательство делают под общей анестезией примерно два часа.

Главные недостатки метода — это долгий период восстановления, боли, появление гематом в местах удаления вен, дальнейший контроль нагрузок на ногу.

Склеротерапия

Этот способ устранения проблемы варикоза проводится без разрезов, всего с несколькими проколами. В месте прокола в больную вену вводят специальное средство, которое склеивает ее стенки, а со временем вена растворяется. Проводят такую процедуру либо под местным наркозом либо вовсе без него, ведь используемая игла очень тонкая и укол безболезненный. Сделать такое вмешательство можно без проблем, ведь цена склеротерапии в Украине довольно демократичная, отмечает специалист.

Коагуляция варикоза с помощью лазера

Использовать этот метод можно на каждой из стадий болезни благодаря таким инструментам:

радиальный световод, который обрабатывает канал вены внутри по кругу;

специальный насос, который автоматически заполняет участки дермы вблизи вены анестетиком, оказывает влияние на сужение вены и защищает ткани и мышцы;

лазер, излучающий две волны (одна направлена на поглощение гемоглобином, а другая — на стенку вены).

Минифлебэктомия

Оперативное вмешательство малоинвазивного характера, при котором из вен через проколы удаляют узлы с расширениями и притоками. Нет возможности таким образом удалять подкожные вены (большую и малую). Период восстановления пару дней, обязательно надо носить компрессионное белье.