Мобильный телефон более безопасен, чем компьютер

В прошлом году количество угроз для смартфонов увеличилось более чем на 40 процентов. Но новый отчет компании Symantec показывает, что безопасность мобильных операционных систем часто лучше справляется с угрозами, чем у компьютеров.

Сегодня на смартфоны приходится большая часть новых продаж высокотехнологичных устройств в Украине, и это число продолжает постоянно расти. Это принесло с собой совершенно новое поведение пользователей. Теперь пользователь использует свой мобильный телефон для хранения как личной, так и деловой информации, подключается к финансовым счетам через различные магазины приложений и интернет-магазины и синхронизирует календари как с домашними, так и с рабочими компьютерами.

Смартфоны или телефоны, которые работают так же, как компьютеры, безусловно, являются самой важной вещью сегодня. Рынок буквально наводнен моделями разных ценовых категорий, брендов и операционных систем.

Безопасность смартфонов выше

Многие используют свои смартфоны как в личных целях, так и на работе, и многие используют незащищенные устройства для подключения к корпоративной сети. Когда они затем подключаются к сторонним службам за пределами сети компании, возникает риск раскрытия конфиденциальной деловой информации, говорят специалисты по безопасности.

Конечно, это не новость для киберпреступников, наоборот. По мере увеличения количества смартфонов растет и угроза для них. В 2010 году количество атак, направленных на смартфоны, увеличилось на целых 40 процентов.

Тем не менее, отчет экспертов по кибербезопасности «Окно в безопасность мобильных устройств: изучение подходов к безопасности, используемых в iOS от Apple и Android от Google» показывает, что безопасность мобильных операционных систем выше, чем у ноутбуков и настольных компьютеров.

Согласно отчету, многие из современных мобильных телефонов разрабатывались с упором на удобство использования, что, возможно, привело к тому, что аспекты безопасности немного отошли на второй план. Но даже iOS и Android, созданные с учетом требований безопасности, не имеют достаточной защиты для бизнес-данных, которые часто обрабатываются и хранятся на мобильных устройствах.

Наши смартфоны, с одной стороны, очень безопасны, но в то же время есть и серьезные недостатки. Современные мобильные телефоны могут быть более безопасными, чем компьютеры, но мобильные платформы по-прежнему уязвимы для многих традиционных типов атак, таких как вредоносное ПО, объясняет специалист по безопасности Symantec.

Apple более безопасна, чем Android

Говорят, что модель безопасности iOS обеспечивает надежную защиту от традиционных вредоносных программ, в основном благодаря строгому процессу сертификации Apple для приложений и разработчиков. Это проверяет личность каждого разработчика и отсеивает мошеннические программы.

Google, с другой стороны, использует менее строгую модель утверждения разработчиков. Приложения можно создавать и запускать анонимно, без особого контроля. Недостаток, который, по словам Symantec, вероятно, является сильным фактором, способствующим увеличению количества вредоносных программ, нацеленных, в частности, на Android.

Лучший мобильный телефон всегда тот, который лучше всего подходит для вас

Многое произошло с тех пор, как в 19 веке был изобретен телефон, и сегодня почти немыслимо не иметь под рукой мобильник. Он может совершать звонки, писать текстовые сообщения, выходить в интернет, действовать как кредитная карта, управлять «умным домом» и, не в последнюю очередь, делать и сохранять фотографии и видеозаписи.

На рынке представлен большой выбор производителей и моделей. Поэтому не всегда легко найти подходящий мобильный телефон. Стоит ли выбирать культовый iPhone от Apple, или один из других крутых смартфонов от Samsung, Huawei или Xiaomi?

Эксперты назвали 7 вещей на которые следует обратить внимание при выборе:

Мобильные потребности.

Подумайте, для чего вы используете свой текущий телефон и что вы хотите от него. Мобильные телефоны сегодня могут делать намного больше, чем просто печатать и звонить, поэтому вам нужно тщательно продумать, что принесет пользу вашей жизни и что вы хотели бы иметь. Чем больше продвинутых функций вы хотите, тем выше будет цена вашего телефона. Дизайн, долговечность и материалы.

Бывает сложно отличить разные смартфоны друг от друга, так как на первый взгляд все они имеют одинаковую прямоугольную форму. Тем не менее все еще есть небольшие различия, которые могут иметь большое значение в будущем, и особенно здесь важно искать используемые материалы.

Подавляющее большинство мобильных телефонов имеют стекло спереди и сзади для защиты, но качество отличается от производителя к производителю — и здесь не обязательно самое дорогое, что является наиболее устойчивым к царапинам и ударам. Чем качественнее и прочнее стекло, тем лучше оно подходит для предотвращения царапин или поломки экрана, если хотите. К счастью, вы можете купить как чехлы, так и дополнительную защиту экрана для своего мобильного телефона, если вам нужна максимальная защита для вашего смартфона. Размер экрана.

Тенденция к размеру экрана мобильного телефона менялась с момента его распространения, и в настоящее время экраны становятся все больше и больше. Какой бы экран вы ни выбрали сегодня, им трудно управлять одной рукой или носить его в кармане. Поэтому стоит перед покупкой подержать его в руках в магазине. Система управления.

На рынке преобладают только 2 операционные системы: iOS от Apple и Android от Google. Многие посвящают свою жизнь той или иной операционной системе. Поэтому трудно обосновать, почему один лучше другого, поскольку речь идет больше о предпочтениях. Как и в предыдущем пункте, мы рекомендуем вам попробовать различные пользовательские интерфейсы в магазине и посмотреть, какой из них вам больше нравится. Аккумулятор.

Срок службы батареи является важным фактором для многих пользователей мобильных телефонов. Аккумуляторы мобильных телефонов со временем становились все лучше и лучше, в то время как аппаратное обеспечение становилось менее требовательным, что вместе дает значительно лучшее время автономной работы. Однако разница все же есть. Чем больше батарея, тем тяжелее и больше будет мобильный телефон, и это также повлияет на цену. Поэтому подумайте, насколько важно время автономной работы и сколько его вам нужно. Оборудование и скорость.

Аппаратное обеспечение охватывает все физические элементы, из которых состоит мобильный телефон, такие как экран, клавиатура, кнопки, память и т. д. Чем лучше аппаратное обеспечение и процессоры телефона, тем выше его скорость и производительность. Однако это запросто может стать дорогим удовольствием — и особенно, если оно вам не нужно. Поэтому вам необходимо учитывать, насколько требовательны приложения и тяжелые графические задачи, которые вы запускаете на телефоне. Потому что, если вы просто хотите выполнять обычные повседневные задачи, вы можете легко купить более дешевую модель. Камера.

Мобильная камера сильно изменилась всего за несколько лет, и для многих обычных пользователей мобильный телефон заменил классическую фотокамеру. Даже многие недорогие модели смартфонов делают хорошие фотографии для цифрового фотоальбома или социальных сетей. Но если вы ищете телефон с хорошей камерой, вам нужно посмотреть, как он снимает в темноте, потому что здесь качество фотографий — или его отсутствие — разнится в разных моделях.

Есть много других соображений, которые вы должны принять во внимание, прежде чем покупать новый телефон. Поэтому выберите функции и потребности, которые необходимы именно вам. Таким образом, вы сделаете хорошо обоснованную покупку, в которой не будет функций и услуг которые вы не используете.