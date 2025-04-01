Мопедам та мотоциклам дозволили їздити смугою для руху громадського транспорту

Уряд вніс зміни до ПДР, відповідно до яких мопедам і мотоциклам надано право на проїзд смугою для руху маршрутних транспортних засобів попутно загальному потоку транспортних засобів.

Про це у Телеграмі поінформував постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє Укрінформ.

“Внесено зміни до Правил дорожнього руху. Надано право проїзду мопедам та мотоциклам (за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів) смугою для руху маршрутних транспортних засобів попутно загальному потоку транспортних засобів”, – зазначив він.