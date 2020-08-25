МОЗ змінило карантинні вимоги для навчання у школах

З 1 вересня учні 1−4 класів можуть пересуватися школою без медичної маски.

Міністерство охорони здоров’я оновило правила для навчання в школах під час пандемії коронавірусу. Рішення було ухвалене після консультацій міжнародними експертами, а також представниками Міністерства освіти.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Під час онлайн-брифінгу 25 серпня він розповів, що з 1 вересня учні 1−4 класів можуть пересуватися школою без медичної маски.

У регіонах помаранчевої зони педагогам рекомендують носити захисні щитки, а в жовтих і зелених — просто дотримуватися соціальної дистанції.

Допускати вчителів до роботи будуть тільки після вимірювання температури. Якщо хоча б один учень заразиться коронавірусом, то весь клас має йти на самоізоляцію.

Дозатори й антисептики мають бути тільки на вході. Надалі учні та вчителі повинні мити руки після кожного уроку.

У МОЗ пообіцяли вже сьогодні опублікувати правила для навчання в школах.

Раніше Міністерство охорони здоров’я пропонувало починати уроки в різний час для різних вікових груп, щоб мінімізувати контакти учнів між собою. У червоній зоні буде введено онлайн-навчання, але тільки на період перебування регіону в цій зоні.

Нагадаємо, 22 серпня ВООЗ оновила рекомендації щодо носіння масок дітьми.

Відповідно до них, для дітей від 6 до 12 років носіння масок не рекомендується. Коли ж дотримання дистанції не є можливим, діти можуть одягати маски.

Дітям молодшого віку не рекомендують носити маски, оскільки вони не можуть правильно вдягати та знімати їх самостійно. При цьому ВООЗ наголошує, що пластикові екрани забезпечують менший захист, ніж медичні захисні маски. // LB.ua