МВС представило зміни в іспитах на посвідчення водія

Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ планує до кінця року змінити процедуру складання іспитів у сервісних центрах МВС.

Про це повідомляє пресцентр МВС.

Керівник ГСЦ МВС Микола Рудик: “На меті — виключення фактору впливу екзаменаторів чи сторонніх осіб на результати іспитів, а також розширення інструментів для оскарження результатів”.

Рудик озвучив, що саме має на меті зробити сервісний центр:

запис на практичний іспит онлайн — кількість візитів може скоротитись до 1, адже талон попереднього запису можна буде отримати через сайт ГСЦ МВС, а не тільки в терміналі в приміщенні, як це є зараз;

оскарження результатів іспитів можна буде здійснити впродовж тривалішого періоду — він становитиме 30 днів, а не 3 як зараз;

фіксація складання іспитів розшириться, тому можна буде і почути і побачити з різних ракурсів усе, що відбувалось під час іспиту — у класах для теорії більше не буде “сліпих зон”, адже буде по 4 камери спостереження, які забезпечать перехресне знімання та додатково фіксуватиметься і звук у приміщенні, а в автівках категорії В для практичних іспитів буде по 2 реєстратори, камера з кутом огляду салону на 360°.

А щодо порядку самих іспитів — для людей не змінюється нічого. На теорії як було 20 питань та 20 хвилин — так і залишається. На практиці як було виконання руху за маршрутом — так і є, пояснює начальник Головного сервісного центру МВС.

“Також вправи на майданчику біля сервісного центру МВС на час дії воєнного стану поки спрощені — є тільки рух за маршрутом. Усі маршрути затверджені нами та військовими адміністраціями і опубліковані на сайті”, — додав Рудик.

Раніше Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що МВС має намір розпочати влітку оптимізацію роботи сервісних центрів і зробити послуги теоретичних і практичних іспитів на водіння автотранспортом якісними та прозорими. // УП