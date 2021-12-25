На Черниговщине врач сбил насмерть женщину на велосипеде и сбежал

Оказалось, что водитель и погибшая были соседями по дому.

На Черниговщине заведующий хирургического отделения больницы сбил женщину и уехал, оставив ее без помощи. О смертельной аварии сообщил случайный свидетель. Он сразу позвонил правоохранителям.

Авария случилась в Куликовке, сообщается в сюжете ТСН.

Водителя полиция нашла очень быстро. Свидетель позвонил в полицию и сообщил, что на трассе мужчина что-то разглядывал на обочине, а потом уехал.

Очевидец подошел к месту, где был водитель, и увидел ужасное — на снегу лежала окровавленная женщина. Обломки от бампера машины, детали велосипеда и даже конфеты, которые женщина, вероятная везла детям, — все это до сих пор лежит возле трассы.

Водителя, сбившего женщину, нашли в течение часа. Им оказался врач — заведующий хирургического отделения. Мужчина был дома, полицейские заметили, что тот был пьян. От медицинского освидетельствования на алкоголь он отказался и сразу начал просить, чтобы его отвезли в больницу.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения. Сам водитель находится в больнице. // УНИАН