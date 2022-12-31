На Харківщині поліцейські затримали чоловіка за вбивство жінки

В ході спільного розпиття спиртних напоїв раніше судимий 53-річний зловмисник спричинив смертельні тілесні ушкодження знайомій.

30 грудня до територіального підрозділу поліції міста Валки надійшло повідомлення про те, що в селі Литвинівка в приватному домоволодінні виявлено тіло жінки з тілесними ушкодженнями у вигляді колото-різаної рани в області шиї. Загиблою виявилася 80-річна місцева мешканка.

Під час слідчих дій поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 53-річний чоловік. Під час спільного розпивання спиртних напоїв він завдав жінці смертельні тілесні ушкодження ножем. Як з’ясувалось, зловмисник був раніше судимий за тяжкі злочини.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Відділ комунікації поліції Харківської області