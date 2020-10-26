На Кіровоградщині люди навибирали собі керівником ОТГ екснардепа, який сидів за вбивство

Його головним конкурентом був кандидат від «Слуги народу» Сергій Баліцький.

Колишній депутат Верховної Ради Віктор Лозінський, якого засудили до 15 років ув’язнення за вбивство жителя Кіровоградської області Валерія Олійника, переміг у голосуванні на голову об’єднаної територіальної громади поруч з місцем убивства.

«Лозінський Віктор Олександрович впевнено виграв вибори на посаду керівника Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області», — повідомили ВВС News Україна у місцевій виборчій комісії.

Там уточнили, що оформлення протоколів ще триває.

Віктор Лозінський ішов на вибори як самовисуванець. Його головним конкурентом був кандидат від «Слуги народу» Сергій Баліцький, родина якого має агробізнес у регіоні.

Зараз Підвисоцька ОТГ належить до Голованівського району, де у 2009 році й сталося вбивство. В ній живуть 4,79 тис. виборців.

Баліцький заявляв про погрози з боку Лозінського, але той заперечував це.

У квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив Лозінського до 15 років позбавлення волі за вбивство громадянина Олійника в Кіровоградській області.

Олійник загинув 16 червня 2009 року в результаті конфлікту на території мисливських угідь з депутатом Ради, а також чинними тоді прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном Горбенком і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом Ковальським.

Навесні 2012 року Апеляційний суд Києва пом’якшив вирок Лозінському, призначивши йому нове покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

6 травня Дніпровський районний суд Києва достроково зняв судимість з ексдепутата Ради Лозінського.

Суд зазначив, що Лозінський після звільнення з квітня 2016 року створює нові підприємства у сфері сільського господарства, волонтерить і має позитивну характеристику від сільради.

Прокуратура оскаржила це рішення суду. Однак Апеляційний суд визнав законним дострокове зняття судимості з Лозінського. // LB.ua