Найочікуваніші прем’єри якісних бойовиків готують на ICTV

Цей тиждень обіцяє бути цікавим для глядачів ICTV. Бо телеканал підготував 4 прем’єри світових блокбастерів, які не залишать байдужими поціновувачів якісних бойовиків.

Коммандо

Індійська десантна рота на чолі з капітаном Каранвіром Догрою відправляється в тренувальний політ. Неприємності героїв картини «Коммандо» почалися на китайському кордоні: літак зазнав аварії. Китайські військові готові звинуватити капітана в шпигунстві через брак уламків літака, що підтверджують його версію появи на території країни через надзвичайну ситуацію.

Але генерали розуміють, що Догру можна легко використати для тиску на індійську сторону. Запобігаючи такому розвитку подій, індійський уряд просто знищує всі дані про політ і його учасників. Існування Каранвіра активно заперечується офіційними особами. Тому Догра мусить рятуватися самостійно. Його єдиний шанс залишитися живим — втекти та повернутися на свою базу.

Нестримні

Вони — безжалісні найманці, які роблять будь-яку брудну роботу, аби лишень добре за це платили. Їм легко врятувати заручника чи повалити якогось диктатора. Хлопці отримують нове завдання — знищити правителя острова «Вілена» — генерала Гарзу.

Але все змінюється після прибуття на острів. «Нестримні» розуміють, що насправді їхня ціль — колишній американський спецагент Джеймс Монро. Зараз він керує виготовленням та збутом наркотиків. Керівник групи — Барні — вирішує відмовитися від справи та повернутися на базу, проте він змінює думку. Все це сталося після зустрічі з донькою генерала Гарзи.

План втечі

Рей Бреслін — людина, яка вирізняється відмінною спостережливістю та логікою. Тому чоловіку до снаги втекти з будь-якої в’язниці. Завдяки своїм здібностям він професійно займається тестуванням в’язниць і виявляє їх уразливі місця. Поки що не було жодного місця позбавлення волі, звідки б Рей не зміг втекти.

Одного разу ЦРУ пропонує Бресліну протестувати одну секретну в’язницю для найнебезпечніших злочинців. Незважаючи на великий ризик і небезпеку, Рей погоджується. Однак, коли він туди потрапляє, виявляється, що його підставили. Тепер йому належить провести залишок днів за ґратами, якщо він не зможе втекти. Але зробити це буде геть не легко, адже ця в’язниця побудована з урахуванням всіх недоліків, які герой колись виклав у власній книзі. Але Рей не з тих, хто так легко здається…

Людина з залізними кулаками

Сюжет цього фільму крутиться довкола темношкірого коваля. Він — вправний майстер, який створює смертоносну зброю для будь-якого, хто гарно за це платить. Причому він легко продає речі ворогуючим кланам. Головна мета коваля — накопичити гроші, забрати свою кохану з лап сутенерів і виїхати подалі від цих місць.

Ще однією лінією прослідковується доля золота імператора, за яке і борються кілька кланів. Часи Стародавнього Китаю були вкрай жорстокими, тому жителям села доводиться захищати свої будинки від зовнішніх ворогів. Звичайно ж, всі знають прийоми кунг-фу. Тільки за допомогою майстерно виготовленої ковалем зброї та бойових єдиноборств жителі відстоюють свою територію.

Цікавий контраст сірих будинків невеликого китайського селища, багате оздоблення борделю та боротьба кланів за скарбницю імператора створюють атмосферу того часу. Криваві бої з холодною зброєю і застосуванням прийомів кунг-фу є невід’ємною складовою стрічки. Особливо глядачам повинно сподобається виконання європейськими акторами китайських воїнів. Наприклад, Джек Ніж у виконанні Рассела Кроу чи Мідний у втіленні Дейва Батісти.

Де дивитися найочікуваніші кінопрем’єри на ICTV?

Щоб насолоджуватися телепрем’єрами на рейтингових українських телеканалах, десятки тисяч глядачів сьогодні вибирають інтернет-телебачення яке дозволяє насолоджуватися кращими телешоу, кінофільмами і серіалами всюди, де є інтернет. Також до послуг глядачів топові пізнавальні програми, спортивні події, дитячий контент і багато іншого. Для кіноманів також доступні онлайн-кінотеатр з новими фільмами і гучними хітами, а також добірка топових серіалів від кращих світових студій. Все це розмаїття можна дивитися без доплат на Smart TV, мобільних пристроях і комп’ютерах.