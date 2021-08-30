Насильственные исчезновения – инструмент репрессий и запугивания

Так зачастую выглядит первый акт драмы насильственного или недобровольного исчезновения людей – вопиющего нарушения прав человека, которое международное право признает преступлением.

Это строки из брошюры о насильственных исчезновениях, подготовленной Управлением ООН по правам человека, где объясняется также, что считается недобровольным исчезновением: когда люди «подвергаются аресту, задерживаются или похищаются против воли или каким-либо иным образом лишаются свободы» либо представителями государства, либо группами или отдельными лицами, действующими от лица правительства, при его разрешении или согласии, даже молчаливом. Причем власти в таких случаях отказываются сообщить о судьбе пропавшего или даже отказываются признать сам факт лишения свободы.

Насильственное исчезновение лишает семьи и общины права знать правду о своих близких

Похищение и содержание похищенного может сопровождаться пытками и издевательствами, человек постоянно опасается за свою жизнь, его мучают мысли о родных, которые ничего не знают о его судьбе и живут – иногда годами –в ожидании известий, которые могут никогда и не прийти. Надежда сменяется отчаянием, а зачастую и страхом, что им может грозить та же участь, а поиски правды могут подвергнуть их еще большему риску.

«Насильственное исчезновение лишает семьи и общины права знать правду о своих близких и возможности привлечь виновных к ответственности, добиться правосудия и получить возмещение ущерба», – пишет в своем послании по случаю Международного дня жертв насильственных исчезновений Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В ООН отмечают, что насильственные исчезновения превратились в глобальную проблему. Если раньше они были порождением по большей части военных диктаторских режимов, то сейчас они могут происходить в ситуациях внутренних конфликтов, служа инструментом политического подавления оппонентов.

Фото ПРООН в Гватемале/К.Трутман-Маркони. В Музее исторической памяти в Гватемале вывешены портреты убитых и пропавших без вести.

В Управлении по правам человека особую обеспокоенность вызывают преследования правозащитников, родственников жертв, свидетелей и адвокатов, ведущих дела, связанные с недобровольными исчезновениями. Правозащитников ООН также тревожит практика использования государствами антитеррористической деятельности в качестве предлога или оправдания совершаемых нарушений, а также полная безнаказанность за них.

«Государства должны выполнять свои обязательства по предотвращению насильственных исчезновений, поиску жертв, проведению расследований, уголовному преследованию и наказанию виновных, – заявил Генеральный секретарь ООН. Он напомнил о необходимости соблюдать Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений.

За выполнением Конвенции следит Комитет по насильственным исчезновениям, который рассматривает отчеты государств-участников этого международного договора.

С Комитетом тесно сотрудничает Рабочая группа по насильственным исчезновениям. Ее главная задача – помочь родственникам в выяснении судьбы или местонахождения членов их семей, которые пропали без вести. Заявление могут подать родственники или правозащитные организации, а Рабочая группа, рассмотрев сообщения, передает их государствам с просьбой провести расследования и уведомить о результатах. Члены Рабочей группы отслеживают этот процесс и не закрывают то или иное дело в базе данных до тех пор, пока не будет установлено местонахождение человека, пропавшего без вести.

Согласно последней опубликованной информации, Рабочая группа с момента своего создания передала для расследования 58 606 дел 109 государствам. В настоящее время на рассмотрении Рабочей группы находится более 46 000 дел в более чем 92 странах.

«В этот Международный день я вновь призываю все государства ратифицировать Конвенцию и сотрудничать с Комитетом и Рабочей группой Организации Объединенных Наций по насильственным исчезновениям, – заявил глава ООН. – Вместе мы можем и должны положить конец насильственным исчезновениям».