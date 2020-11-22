Названы предварительные результаты выборов мэра Днепра, Черкасс, Николаева, Ровно, Полтавы

В Украине закончилось голосование во втором туре местных выборов.

Данные экзит-пола социологической компании Liberty Report и «Социс» опубликовал в своем Telegram-канале блогер Роман Шрайк.

В Днепре победил действующий мэр Борис Филатов (партия «Пропозиція»). Он набрал 78,8 процентов голосов, его оппонент Загид Краснов — 18,2 процента.

В Ровно, по данным социологов, кандидат от «Рівне разом» Виктор Шакирзян набрал 50,94 процента голосов избирателей. Кандидат от «Европейской Солидарности» Александр Третяк — 46 процентов.

В Черкассах победу одержал городской голова Анатолий Бондаренко с результатом 54,3 процента. Его выдвинула партия «За майбутнє». За кандидата от «Голоса» Виктора Евпака проголосовали 45,7 процентов избирателей.

В Николаеве, по данным экзит-полов, победил действующий мэр Александр Сенкевич (партия «Пропозиція»). Его результат 61,6 процентов голосов избирателей. У Владислава Чайки от ОПЗЖ — 38,4 процента.

На выборах мэра Полтавы, по предварительным данным, лидирует Сергей Иващенко. У него 41,6 процентов голосов избирателей. У его политического оппонента Александра Мамая — 33,1 процента. Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного местным интернет-изданием «Полтавщина».

Напомним, мэром Львова вновь станет Андрей Садовый. За него проголосовали более 62 процентов львовян.

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»