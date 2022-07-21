Не всегда лучшее действительно лучше: подводные камни при выборе бойлера

Перед покупкой электрического водонагревателя нужно обязательно разобраться в том, с какими характеристиками устройство подойдет лучше. И, казалось бы, все просто. Лучшими считаются модели с большим объемом и мощностью, электронным управлением и дисплеем, сухим ТЭНом и т.д.

Но все не так просто, считают специалисті компании АЛЛО. Во-первых, такие бойлеры лучше только в оптимальных для них условиях. Во-вторых, их стоимость выше, чем у более простых моделей. В-третьих, выбирать нужно тот вариант, который подходит конкретно вам.

Тип управления: электронное или механическое

Электронное управление лучше механического во всем. Оно более точное и функциональное. Многие модели имеют функцию интеллектуального нагрева воды, при помощи которой прибор можно настроить конкретно под свои нужды, значительно экономя электроэнергию. Также ряд моделей оснащены модулем Wi-Fi, при помощи которого можно подключиться через приложение к смартфону или планшету и управлять устройством дистанционно. Ну и нельзя отбрасывать тот факт, что водонагреватели с электронным управлением выглядят гораздо современнее и красивее.

Но здесь есть одно “но”. Электроника является самой уязвимой частью устройства. При коротком замыкании, понижении, повышении или колебаниях напряжения риск ее выхода из строя повышается в разы. А ремонтировать такой бойлер для воды в Одессе, Киеве или Днепре далеко не дешево. Поэтому при наличии проблем со стабильностью электроснабжения его лучше не покупать. А если другие варианты вы просто не признаете, придется докупить и подключить реле контроля или стабилизатор напряжения.

ТЭН: сухой или мокрый

Сухой ТЭН надежнее и долговечнее мокрого. Он установлен внутри специальной колбы, поэтому прямого контакта с водой не имеет. А как мы знаем, в большинстве случаев нагревательный элемент выходит из строя из-за образования на нем большого слоя накипи, из-за которой он может даже разорваться. Мокрый ТЭН контактирует с водой, поэтому накипи на нем скапливается гораздо больше.

Но одно “но” есть и здесь. Во-первых, в каждом водонагревателе есть магниевый анод, который не дает известковому налету скапливаться на нагревателе и затвердевать. Пока он есть, накипь бойлеру не страшна. Нужно раз в 1-2 года производить техническую чистку и замену анода. Во-вторых, есть и другие причины поломки, которым подвержены оба типа. И в третьих, сухой ТЭН греет воду дольше, чем мокрый такой же мощности.

Какую мощность выбрать

“Чем больше, тем лучше” — скажет большинство. Ведь, чем больше мощность, тем быстрее нагревается вода. Но здесь еще нужно учитывать тот факт, что далеко не всегда проводка в квартире может выдержать большую нагрузку, особенно, если она старая и не менялась десятилетия. К тому же, далеко не всем пользователям нужно, чтобы вода грелась в экстремально быстрых темпах. Многим с головой хватает мощности 1.5-2 кВт.

Есть еще актуальный вопрос выбора объема. По этому поводу можно найти множество рекомендаций, но их следует рассматривать лишь как ориентир, а не правило. Дело, опять же, в индивидуальных потребностях.